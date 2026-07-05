PGF di Grasso F.lli, pulizie industriali e manutenzione preventiva. Da oltre 50 anni l'esperienza che previene guasti e interruzioni della produzione

Ci sono imprese che nascono seguendo il mercato e altre che, invece, il mercato riescono ad anticiparlo.

È il caso di PGF di Grasso F.lli, azienda con sede a Moretta in provincia di Cuneo, che dal 1973 opera nel settore dei servizi ambientali e che oggi rappresenta un punto di riferimento nel Nord Ovest dell'Italia per spurghi, pulizie industriali, trasporto e smaltimento rifiuti, disotturazioni, pulizie, videoispezioni professionali e interventi altamente specializzati.

La storia inizia grazie all'intuizione di Chiaffredo Grasso, conosciuto da tutti come 'Fredo'.

[Il fondatore Chiaffredo Grasso]

A raccontarla è la figlia Anna Maria Grasso, oggi in pensione ma ancora impegnata nella parte amministrativa e contabile dell'azienda: "Negli anni '60 mio padre aveva un'impresa edile. All'inizio degli anni '70 intuì che il settore stava cambiando e, osservando il lavoro svolto con i primi mezzi Canal Jet negli stabilimenti torinesi, comprese che quello sarebbe stato un servizio destinato a crescere. Decise così di acquistare il primo mezzo della Granda, fondando nel 1973 quella che sarebbe diventata la prima azienda di spurghi della provincia di Cuneo".

Una scelta coraggiosa che si è rivelata vincente. Negli anni l'attività è cresciuta grazie al lavoro della seconda generazione.

A fianco di Anna Maria il fratello Bruno Grasso, figlio del fondatore, oggi in pensione, segue lo sviluppo commerciale dell'azienda.

Oggi la guida operativa è alla terza generazione con i figli di Bruno: Paride coordina l'area commerciale, la logistica e l'assistenza tecnica; il fratello Leonardo è impegnato quotidianamente nei servizi operativi sui mezzi aziendali, mentre Marzia Sirchia, figlia di Anna Maria, segue amministrazione, contabilità e logistica. Un passaggio generazionale che ha consentito di coniugare l'esperienza maturata in oltre cinquant'anni con nuove tecnologie, mezzi sempre più performanti e una costante attenzione alla formazione del personale.

[Leonardo, Bruno, Anna Maria, Marzia e Paride]

Oggi PGF Grasso offre un'ampia gamma di servizi che spaziano dagli spurghi civili e industriali alle disotturazioni, dalle videoispezioni al noleggio di cassoni, fino al trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, alle aspirazioni di materiali liquidi, solidi e polverulenti, agli interventi in spazi confinati.

Tra le attività che negli ultimi anni hanno assunto un ruolo sempre più strategico spiccano però le pulizie tecniche degli stabilimenti industriali, eseguite durante le fermate produttive estive ed invernali oppure nel corso delle manutenzioni programmate durante l'anno.

Si tratta di un servizio spesso poco conosciuto ma fondamentale per il mondo produttivo. Quando una fabbrica sospende temporaneamente le lavorazioni per ferie o manutenzioni, entra in gioco la PGF Grasso, che interviene per ripristinare le condizioni ottimali degli impianti attraverso la pulizia di tubazioni, reti di scarico, vasche, impianti antincendio, macchinari e sistemi produttivi.

L'obiettivo non è semplicemente pulire, ma fare manutenzione preventiva.

"Molte aziende ci coinvolgono ormai da oltre vent'anni nelle loro fermate programmate – spiega Paride Grasso –. Lavoriamo affinché, alla ripartenza della produzione, gli impianti siano perfettamente efficienti. Intervenire prima significa evitare guasti improvvisi, blocchi della produzione e costose emergenze".

Una filosofia che negli anni ha portato l'azienda a instaurare collaborazioni continuative con numerose realtà produttive. In alcuni casi gli interventi non vengono eseguiti soltanto durante le chiusure estive, ma vengono programmati con cadenza periodica durante tutto l'anno per mantenere costantemente efficiente ogni impianto.

Ogni intervento viene preceduto da sopralluoghi tecnici e da una pianificazione dettagliata, così da individuare le modalità operative più efficaci e le attrezzature più adatte.

Al termine delle operazioni, PGF Grasso provvede anche al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante la pulizia, siano essi liquidi, fangosi, solidi o polverulenti, conferendoli in impianti autorizzati nel pieno rispetto della normativa ambientale.

Accanto al settore industriale, l'azienda continua a rappresentare un punto di riferimento anche per privati, condomini, imprese edili ed enti pubblici.

Dallo spurgo di fosse biologiche alle disotturazioni, dalle videoispezioni professionali che permettono di individuare con precisione una perdita senza demolizioni inutili, fino al noleggio di cassoni per macerie e rifiuti da cantiere, ogni servizio nasce con la stessa filosofia: prevenire i problemi prima che diventino emergenze.

Un approccio supportato da un parco mezzi moderno e in costante aggiornamento, capace di adattarsi sia ai piccoli spazi dei centri storici sia ai grandi impianti industriali.

Tra gli investimenti più recenti di PGF Grasso spicca il Capbora, un innovativo mezzo aspirante che rappresenta una delle più avanzate soluzioni tecnologiche nel settore dell'aspirazione industriale.

[L'innovativo mezzo Capbora]

Progettato per rispondere alle esigenze più diversificate, il veicolo è in grado di intervenire su materiali liquidi, solidi, fangosi e polverulenti, ampliando notevolmente le possibilità operative dell'azienda.

Grazie alle sue elevate prestazioni, il Capbora viene impiegato per la pulizia di silos, depuratori, sottotetti, impianti biogas, vasche e numerosi altri contesti industriali e civili, garantendo interventi rapidi, sicuri ed efficaci anche nelle situazioni più complesse.

L'unità è in grado di aspirare materiali di qualsiasi peso specifico, tra cui abrasivi, guano, calce, cemento, calcinacci, gesso, vetro, terra, fanghi, ceneri, ghiaia, trucioli metallici, polveri di marmo, rifiuti industriali, materiali di risulta, mangimi e molti altri prodotti derivanti dai processi produttivi.

L'introduzione di questo mezzo conferma la volontà dell'azienda di investire costantemente in tecnologie innovative, offrendo ai clienti soluzioni sempre più specializzate e complete per la pulizia tecnica degli impianti, la manutenzione preventiva e la gestione dei materiali derivanti dalle lavorazioni.

Alla base di tutto c'è la sicurezza. L'azienda è certificata ISO 9001 (qualità), ISO 14001 (ambientale) e ISO 45001 (sicurezza) e investe costantemente nella formazione del personale e nelle attrezzature dedicate agli interventi più complessi, come quelli in ambienti confinati.

Cinquantatré anni dopo quel primo mezzo acquistato da Chiaffredo Grasso, la filosofia dell'azienda è rimasta la stessa: crescere innovando, senza perdere il valore della conduzione familiare. Una storia fatta di esperienza, investimenti e capacità di evolversi che oggi continua a guardare al futuro, con un obiettivo racchiuso anche nel suo slogan: "Per un futuro + BLU".

A conferma del percorso costruito in oltre mezzo secolo di attività, lo scorso aprile, PGF di Grasso F.lli è stata insignita del riconoscimento per i 50 anni di fedeltà associativa, conferito da Confartigianato Imprese Cuneo nel corso della tradizionale cerimonia dedicata alle imprese della zona di Saluzzo.

[Al centro Anna Maria e Bruno Grasso]

Chi desidera saperne di più o richiedere un sopralluogo può contattare PGF di Grasso F.lli ai seguenti riferimenti:

Telefono 0172-911101 o 0172-911108.

E-mail pgf@pgfgrasso.it