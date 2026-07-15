House of Volley porta Max Giaccardi a Fossano: successo per la masterclass dedicata alle giovani pallavoliste

L'iniziativa, promossa da Granda Volley Academy e Libellula Volley, nell’ambito del progetto House of Volley, ha rappresentato un'importante occasione di crescita per le ragazze del territorio, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con uno dei tecnici più apprezzati del panorama pallavolistico italiano.

Il pomeriggio si è aperto con un momento istituzionale alla presenza del Sindaco di Fossano, Dario Tallone e dell'Assessore allo Sport, Danilo Toti, che hanno portato il saluto dell'Amministrazione comunale, sottolineando il valore dello sport come strumento di educazione, inclusione e crescita personale. In questa occasione il Comune di Fossano ha consegnato a Max Giaccardi una targa di riconoscimento per gli straordinari risultati ottenuti nella stagione 2025/26, celebrando il percorso di un tecnico che, partendo dal territorio fossanese, ha saputo affermarsi ai massimi livelli della pallavolo italiana ed europea.

Prima dell'allenamento, Giaccardi ha dialogato con le giovani atlete e gli allenatori raccontando il proprio percorso umano e professionale, condividendo aneddoti, esperienze e riflessioni maturate negli anni trascorsi sui campi di tutta Italia e nelle competizioni internazionali. Un confronto diretto che ha trasmesso un messaggio chiaro: dietro ogni successo ci sono impegno quotidiano, sacrificio, spirito di squadra e la volontà di continuare a imparare.

La seconda parte dell'evento ha lasciato spazio alla pratica. Con grande disponibilità e attenzione ai dettagli, Giaccardi ha guidato una sessione tecnica intensa e coinvolgente, offrendo consigli, correzioni e spunti di lavoro che le giovani pallavoliste potranno portare con sé nel proprio percorso sportivo.

L'entusiasmo e la partecipazione dimostrati dalle atlete hanno confermato il valore di iniziative che avvicinano il mondo dell'alto livello ai vivai del territorio, creando un ponte tra esperienza e futuro.

“Il pomeriggio si è concluso nel modo più bello: con il campo pieno di entusiasmo, fatica, sudore e soprattutto sorrisi” - spiega Barbara Pasqua, presidente della Granda Volley Academy.” - “È proprio questo lo spirito che vogliamo coltivare ogni giorno: crescere insieme, lavorare con impegno, imparare dai migliori, senza perdere mai il piacere di stare in palestra e la gioia di giocare a pallavolo. Perché il sorriso è il motore della passione, e dalla passione prendono forma i sogni.”

Con iniziative come questa, il progetto House of Volley rinnova il proprio impegno nel promuovere una cultura sportiva fondata sulla formazione, sulla condivisione e sulla ricerca dell'eccellenza. Un progetto che guarda con fiducia alle nuove generazioni, offrendo alle giovani pallavoliste opportunità concrete di crescita e confronto con professionisti che, grazie a passione, dedizione e competenza, hanno raggiunto i più alti livelli della pallavolo nazionale e internazionale. Perché il futuro del volley si costruisce ogni giorno, creando esperienze che ispirano, formano e lasciano il segno.