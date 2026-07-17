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Cronaca | 17 luglio 2026, 13:45

Caso Roggero: la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia

Il consulente processuale: "Avanzata un’istanza per il differimento dell’esecuzione della pena in pendenza della richiesta"

Caso Roggero: la moglie del gioielliere ha depositato domanda di grazia

Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, ha depositato questa mattina la domanda di grazia per il marito, per il quale martedì la Cassazione ha respinto il ricorso dei legali e confermato la condanna a 14 anni e 9 mesi. Lo apprende l’Adnkronos da Sergio Novani che coordina il collegio difensivo come analista processuale insieme al legale Stefano Marcolini. 

“Questa mattina - spiega Novani - è stata depositata una domanda di grazia da parte della signora Mariangela Sandrone e contestualmente il collegio difensivo tramite l’avvocato Stefano Marcolini ha depositato un’istanza per il differimento dell’esecuzione della pena in pendenza della domanda di grazia. Attendiamo, quindi, che l’ufficio di sorveglianza di Torino che è stato adito insieme al Tribunale di sorveglianza possano provvedere prima della carcerazione e noi confidiamo nel fatto che il provvedimento intervenga prima della carcerazione”. (Abr/Adnkronos)
 

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