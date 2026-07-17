Cuneo, principio d'incendio a un'auto in via Amedeo Rossi: intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 19.40 di oggi, venerdì 17 luglio, in via Amedeo Rossi a Cuneo, dove si è sviluppato un principio d'incendio dal cofano di una Mercedes nera.

I pompieri hanno provveduto a contenere rapidamente il rogo, limitato al vano motore del veicolo. Nelle immediate vicinanze erano parcheggiate altre auto, ma non si è reso necessario alcun intervento sui mezzi in sosta: dall'auto si è sprigionato soprattutto del fumo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza.

Non si registrano persone coinvolte.