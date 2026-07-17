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Cronaca | 17 luglio 2026, 20:11

Cuneo, principio d'incendio a un'auto in via Amedeo Rossi: intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

L'episodio si è verificato intorno alle 19.40 di oggi, venerdì 17 luglio. Sul posto anche i carabinieri

Intervento dei vigili del fuoco intorno alle 19.40 di oggi, venerdì 17 luglio, in via Amedeo Rossi a Cuneo, dove si è sviluppato un principio d'incendio dal cofano di una Mercedes nera.

I pompieri hanno provveduto a contenere rapidamente il rogo, limitato al vano motore del veicolo. Nelle immediate vicinanze erano parcheggiate altre auto, ma non si è reso necessario alcun intervento sui mezzi in sosta: dall'auto si è sprigionato soprattutto del fumo.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per gli accertamenti di competenza.

Non si registrano persone coinvolte.

redazione

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