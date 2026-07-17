Ventunenne fermato ad Alba in moto senza patente e senza assicurazione: scattano sequestro, multa e sospensione della patente

Un motociclo privo di copertura assicurativa, guidato dal proprietario, ma senza la patente necessaria. È quanto hanno accertato nei giorni scorsi gli agenti della Polizia municipale di Alba durante un controllo stradale in corso Torino, nella zona a valle del varco elettronico per il monitoraggio dei transiti.

Alla guida del mezzo è stato identificato un 21enne, titolare della sola patente per autovetture e quindi non abilitato alla conduzione del motociclo. Dagli accertamenti è inoltre emerso che il veicolo era privo di assicurazione.

Per il giovane sono così scattati il sequestro del motociclo per la mancanza della copertura assicurativa, una sanzione di circa 1.000 euro per la guida senza la patente della categoria richiesta e la segnalazione al prefetto, cui spetterà disporre la sospensione della patente posseduta, quella dell'auto, per un periodo compreso tra quattro e otto mesi.

Secondo il vicecomandante della Polizia municipale Paolo Tosco, non si tratta di un episodio particolarmente eclatante, ma presenta un elemento che lo rende insolito rispetto ai normali controlli stradali.

"Non è la classica situazione estemporanea. Qui parliamo di un motociclo acquistato e guidato consapevolmente dal proprietario, pur sapendo di non essere in possesso della patente necessaria. È una circostanza che non capita frequentemente durante i nostri controlli."

L'accertamento rientra nella ripresa dell'attività ordinaria di controllo della circolazione dopo un periodo in cui, spiega Tosco, gli agenti sono stati impegnati prevalentemente su altre emergenze e servizi. Proprio con il ritorno ai controlli sistematici della viabilità stanno riaffiorando violazioni di questo tipo.