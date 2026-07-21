L’area Laghetto di Argentera cerca proprietario

Dal Comune di Argentera due importanti bandi pubblici, entrambi con scadenza il 31 agosto: uno riguarda la procedura per l'affidamento in concessione pluriennale dei pascoli di proprietà del Comune, l’altro invece si riferisce alla vendita del lotto boschivo denominato Laghetto.

Entrambi i bandi sono consultabili sul sito del Comune.

Per quanto concerne l’affidamento dei pascoli, la procedura rientra nell’obiettivo del Comune di valorizzazione del patrimonio agro-silvo-pastorale, così da assicurare una gestione dei comprensori pascolivi in linea con gli indirizzi contenuti nel Piano comunale degli alpeggi, improntata ai principi della sostenibilità ambientale, della corretta utilizzazione delle risorse pastorali, della conservazione del patrimonio pubblico e della valorizzazione dell’attività zootecniche proprie del territorio montano.

“L’utilizzo degli alpeggi - spiega la sindaca Monica Ciaburro -, costituisce parte integrante delle politiche di tutela del territorio, di conservazione del paesaggio alpino e di promozione dello sviluppo economico delle aree montane”.

Sul bando sono riportate tutte le schede tecniche con le caratteristiche di ogni singolo lotto.

“La concessione - precisa Ciaburro - ha durata di quindici anni, un lasso di tempo nel quale sarà possibile assicurare una continuità gestionale, consentire la programmazione dell'attività pastorale e favorire la realizzazione degli interventi di miglioramento e valorizzazione del patrimonio comunale“.

Per quanto riguarda la vendita dell’area Laghetto - costituito da

1.277 MC di larice - il valore complessivo è di 29.115,60 euro.