Settimana di commissioni ad Alba: dai conti del Comune all'audizione dell'Ente Fiera

Saranno giorni intensi per il Consiglio comunale di Alba. Prima dell'approdo in aula il luglio, i principali dossier amministrativi passeranno infatti al vaglio delle commissioni consiliari, chiamate a esaminare opere pubbliche, bilancio, società partecipate e organismi comunali. A chiudere il calendario sarà inoltre un'audizione dedicata alla situazione economico-finanziaria dell'Ente Fiera, tema destinato ad attirare particolare attenzione.

Il primo appuntamento è fissato per giovedì 23 luglio alle 18, quando la Prima Commissione, presieduta da Carlotta Boffa, esaminerà l'aggiornamento della procedura per la realizzazione del nuovo tracciato della strada Gamba di Bosco, intervento atteso sul fronte della viabilità cittadina.

Molto ricca sarà invece la seduta della Terza Commissione convocata per venerdì 24 luglio alle 17 dal presidente Domenico Boeri. I consiglieri affronteranno il permanere degli equilibri del Bilancio di previsione 2026-2028, l'assestamento generale dei conti, l'aggiornamento del Documento unico di programmazione, la pianificazione del triennio 2027-2029, la modifica dell'oggetto sociale di ALAC S.p.A., il riaffidamento all'Agenzia delle Entrate-Riscossione delle somme discaricate, il riconoscimento di un debito fuori bilancio relativo alla custodia dei veicoli sequestrati e la ratifica della variazione di bilancio approvata in via d'urgenza dalla Giunta.

Lunedì 27 luglio, alle 17, la Quarta Commissione, presieduta da Fabio Tripaldi, discuterà invece la proposta di modifica dello Statuto della Consulta Pari Opportunità, unico punto all'ordine del giorno oltre alle comunicazioni finali.

A chiudere il calendario sarà ancora la Terza Commissione, convocata nuovamente per martedì 28 luglio alle 17.30, questa volta in Sala Urbanistica, per un'audizione del presidente e dei rappresentanti dell'Ente Fiera, chiamati a riferire sulla situazione economico-finanziaria dell'ente. Un confronto che offrirà ai consiglieri l'occasione di approfondire lo stato dei conti di uno dei soggetti più importanti per la promozione fieristica e turistica del territorio.