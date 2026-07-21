Ceresole d’Alba, memoria viva: l’82° anniversario dell’eccidio dei Martiri

Ceresole d'Alba ricorda l'82esimo anniversario dell'eccidio dei Martiri, in programma per mercoledì 22 luglio 2026: un appuntamento di profondo significato civile e storico dedicato al ricordo delle vittime e alla promozione dei valori della pace, della libertà e della democrazia.

Le celebrazioni prenderanno il via alle ore 20:30 nella Chiesa della Confraternita dei Disciplinati di San Bernardino con la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Martiri.

Alle 21:15 avrà inizio la Marcia della Pace e della Memoria, un percorso commemorativo che attraverserà i luoghi simbolo dell'eccidio, le lapidi che ricordano i luoghi delle impiccagioni, proseguendo fino al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.

A conclusione della serata i partecipanti raggiungeranno il Cimitero del Capoluogo, dove sarà ufficialmente riconsegnato alla Comunità il Sacrario dei Martiri al termine del recent e intervento di restauro. Un'opera che ha restituito pieno decoro a uno dei luoghi più significativi della memoria cittadina, testimoniando l'impegno costante nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico.

L'Amministrazione Comunale invita la cittadinanza a partecipare a questo momento di raccoglimento e condivisione, perchè il ricordo, quando diventa patrimonio comune, è il fondamento su cui costruire il futuro.