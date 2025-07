Nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT non passa il rappresentante cuneese

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT, riunitosi oggi sotto la presidenza di Anna Maria Poggi, ha nominato tre nuovi componenti: Roberto Barbato, designato dal Comitato regionale universitario del Piemonte; Francesco Salinas, espressione della Città metropolitana di Torino e Patrik Vesan, indicato dalla Regione Valle d’Aosta.

Per quanto riguarda la designazione del rappresentante da individuarsi nell’ambito della terna proposta dalla Provincia di Cuneo, non avendo raggiunto nessuno dei candidati il quorum elettivo, il Consiglio di Indirizzo ha disposto il rinvio della nomina alla prossima riunione per la terza votazione.

La terna proposta dall’Amministrazione provinciale di Cuneo era composta da Paolo Adriano, avvocato, ex sindaco di Mondovì, Maria Grazia Boffa, componente del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, già capo segreteria dell’assessore regionale al commercio e Maria Peano, Pd, ex presidente della Commissione regionale Pari opportunità e componente della direzione nazionale dell’associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa.

Uno dei tre avrebbe dovuto subentrare all’imprenditrice vinicola albese Roberta Ceretto entrata a far parte del cda. I pronostici della vigilia davano per favorito l’avvocato Adriano, sindaco di Mondovì dal 2017 al 2022.