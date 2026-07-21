Aree idonee alle energie rinnovabili, Sacchetto (Fdi): "La legge approvata oggi individua regole chiare"

"Con l'approvazione del Disegno di legge n. 136 il Piemonte compie un passo decisivo verso una transizione energetica ordinata, sostenibile e rispettosa delle caratteristiche del nostro territorio, le energie rinnovabili rappresentano una sfida imprescindibile, ma il loro sviluppo deve essere governato con regole chiare, evitando consumo indiscriminato di suolo agricolo e garantendo la tutela delle nostre eccellenze produttive, anche alla luce delle recenti disposizioni della Corte Costituzionale riteniamo che la nuova Legge regionale piemontese si ponga all'avanguardia nella difesa del suolo agricolo – dichiara il Presidente della III Commissione del Consiglio regionale del Piemonte (Agricoltura, Attività produttive ed Energia), Claudio Sacchetto, dopo l'approvazione del provvedimento che disciplina l'individuazione delle ulteriori aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili in Piemonte.

"Come Commissioni Terza e Quinta abbiamo svolto un intenso lavoro di approfondimento e confronto, ascoltando amministratori, organizzazioni agricole, associazioni di categoria, operatori del settore ed enti interessati, l'obiettivo è sempre stato quello di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili e la salvaguardia del patrimonio agricolo, ambientale e paesaggistico del Piemonte, la Legge regionale declina, nel perimetro riservato alle Regioni previsto dalle norme nazionali ed europee, i paletti e le strategie che la Regione intende definire per lo sviluppo delle energie rinnovabili, non solo il fotovoltaico ma anche il biometano, l'eolico e tutte le altre tecnologie del settore", sottolinea Sacchetto.

Nel corso dell'iter legislativo Sacchetto ha contribuito direttamente al miglioramento del testo attraverso 6 emendamenti che portano a maggiori tutele delle aziende agricole e dei terreni.

"Ho voluto rafforzare in particolare il capitolo dedicato al biometano, - ricorda Sacchetto - con un emendamento che ha introdotto l'articolo 7 della Legge, prevedendo che i nuovi impianti o le riconversioni di impianti esistenti dimostrino fin dall'inizio la disponibilità delle materie prime necessarie e dei terreni destinati all'utilizzo agronomico del digestato, una scelta che valorizza la filiera agricola e garantisce uno sviluppo realmente sostenibile di questa importante fonte energetica".

Un secondo emendamento, che introduce l'articolo 11 , di cui Sacchetto è secondo firmatario, promuove inoltre la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici nelle ex cave già recuperate e ripristinate, privilegiando il riutilizzo di aree già compromesse rispetto all'occupazione di nuovi terreni agricoli.

Infine, una serie di 4 emendamenti suggeriti dalle Organizzazioni agricole, puntualizzano meglio le tutele modificando il comma 2 dell'articolo 5 ed alcune parti dell'articolo 3 .

"Da Presidente della III Commissione, che si occupa della questione integrando le materie delle attività produttive (commercio, agricoltura, artigianato, industria, turismo) con quelle dell'energia, continuerò a lavorare affinché ogni scelta in materia energetica mantenga questo equilibrio: favorire gli investimenti e l'innovazione senza rinunciare alla tutela del territorio e del mondo agricolo, che rappresentano una delle principali ricchezze del Piemonte", conclude Sacchetto.