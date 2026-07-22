MOTORI / Coppa Italia Velocità: ancora due podi per i piloti della Black Racing di Roccavione

La Coppa Italia Velocità è arrivata al giro di boa sul Cremona Circuit, in un fine settimana segnato da temperature torride e da un’umidità elevatissima, che hanno messo a dura prova piloti, pneumatici e staff tecnico.

La Black Racing Squadra Corse, portacolori del Moto Club Bisalta Drivers, si è presentata al completo per affrontare uno dei weekend più impegnativi della stagione, consapevole che la gestione delle condizioni ambientali sarebbe stata decisiva, tanto quanto la velocità in pista.

Dopo le free practice del venerdì, le qualifiche del sabato hanno confermato la solidità del gruppo: nella RR Cup Alessandro Spaggiari ha chiuso con un ottimo quarto tempo, mentre Manuel Alder e Maximilian Seelos hanno concluso rispettivamente in diciottesima e ventottesima posizione; nel Trofeo Italiano Amatori 600 Edward Nardello ha firmato il decimo tempo e Vittorio Frascolino il quindicesimo, mostrando entrambi un buon potenziale in vista della gara; nella Pirelli Cup 1000 Luca Malfatto ha centrato la decima posizione e Thomas Mattioli la quattordicesima, confermando una buona competitività del team anche nella classe regina.

(Un passaggio di Alessandro Spaggiari - Foto Benzina Media)

Le gare della domenica, disputate sotto un cielo terso ma con un caldo opprimente, hanno visto scendere in pista i piloti della RR Cup, dove il terzetto Black Racing ha vissuto una gara intensa: Seelos #25 è scivolato in curva 6 ed è stato costretto al ritiro, Alder #183 ha ritrovato fiducia dopo le difficoltà dei round precedenti, chiudendo ventunesimo con una prestazione concreta, mentre Spaggiari #53, autore di una partenza brillante, si è portato in seconda posizione già al secondo giro ed ha costruito una gara di grande solidità. All’ultima curva dell’ultimo giro una lieve sbavatura gli ha negato il podio in volata contro Isgrò, chiudendo quarto ma confermando maturità, ritmo e continuità.

La seconda gara di giornata, quella del Trofeo Italiano Amatori 600, ha regalato alla Black Racing due risultati di grande valore: Frascolino #96 ha conquistato il secondo podio consecutivo, chiudendo al secondo posto nella categoria 600 Base, mentre Nardello #555 ha firmato il suo primo podio stagionale, con un terzo posto nella 600 Avanzata, sottolineando come il percorso di crescita di entrambi i piloti stia portando frutti concreti.

(Sulla destra Edward Nardello, 3° nel trofeo Italiano Amatori, classe 600 Avanzata - Foto Benzina Media)

A chiudere il programma è stata la Pirelli Cup 1000, che ha visto i piloti Black Racing partire molto bene ed inserirsi subito nel gruppo degli inseguitori del trio di wild card; Mattioli #3, in fase di recupero sul gruppo di testa, è stato costretto al ritiro nel corso del quarto giro a causa di un problema tecnico che ha interrotto una gara promettente, mentre Malfatto #101 ha mantenuto il contatto con il gruppo di testa fino al terzultimo giro, quando il calo delle gomme ha frenato la sua Ducati, portandolo a chiudere in quattordicesima posizione, dopo una gara comunque solida e combattuta.

«Nonostante qualche piccolo intoppo tecnico sono soddisfatto del percorso fatto finora - riporta il team manager Simone Barale -, tutti i tecnici ci stanno mettendo il cuore ed i piloti stanno crescendo velocemente, segno dell’ottimo lavoro che stiamo facendo. Complimenti ancora a Frascolino per il secondo podio consecutivo ed a Nardello per il suo primo podio stagionale con il team».

(Primo piano di Luca Malfatto - Foto Benzina Media)

La Black Racing ringrazia tutti gli sponsor per il supporto fornito in questa stagione agonistica: TOP Serramenti, TOP Serramenti Design, XBW Srl, Magazzini Edili Tontine, P.D. Impresa Edile, D&B Automazioni Srl, CTM Srl, Erregi Srl, I Freschi di Zurli Alessandro, Istituto Ottico Boselli, Sirp Srl, Moss Srl, Dott. Andrea Mascarello, Tipolito Martini Srl, Proforma Consulting, MP Gamma Srl, Sine Cura, Poppi Clementino SpA, Gastaldi Officine Srl, Studio Quality Srl, Hotel Residenz Hochland, Garage 183, Fercasa di Bocedi, Tecno 3, Eliotec Srl, Simic SpA, Live-Tech Srl, Carlini e Malfatto, Biser, AeroGravity, Nardello Guido e Figli Srl, 3B Impianti Elettrici, Reale Infissi, ABM Coperture, Eredi Sabatini Srl, Delta T. Srl.

Un ringraziamento speciale va anche ai partner tecnici Penny Racing Service, Micron Srl, Mat.en. Srl, Magigas, Graph-Art, Al Cappello Alpino e Alpha Racing.

Il weekend di Cremona, durissimo sotto il profilo fisico e tecnico, ha confermato la crescita della Black Racing Squadra Corse, capace di reagire alle difficoltà e di trasformarle in risultati concreti; tra podi, prestazioni solide e segnali incoraggianti in tutte le categorie, il team lascia il Cremona Circuit con la consapevolezza di essere sulla strada giusta in vista del prossimo appuntamento stagionale, che avrà luogo sul Circuito Internazionale del Mugello nel weekend del 5/6 settembre.