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Volley | 22 luglio 2026, 06:45

VOLLEY C-M / Il VBC Mondovì rinuncia al ripescaggio in B: "Al lavoro per costruire un roster importante"

I dirigenti hanno rifiutato la proposta della Federazione optando per un profondo rinnovamento ed affrontare la categoria in cui la squadra, che sarà allenata da Ricky Gallia, è retrocessa

VOLLEY C-M / Il VBC Mondovì rinuncia al ripescaggio in B: &quot;Al lavoro per costruire un roster importante&quot;

Nella settimana in cui si effettuano le iscrizioni ai Campionati Regionali di Serie C e D, in casa VBC MONDOVI’ si continua a lavorare alacremente per poter consegnare a coach Riccardo Gallia ed al suo aiuto Federico Ronco un organico in grado di poter ben figurare nel prossimo campionato di Serie C, in cui l’ obbiettivo è quello di allestire un mix di giocatori di esperienza e di giovane prospetti, cercando di coniugare i risultati sul campo con una crescita dei più giovani, che rappresentano l’ ossatura per il futuro del club di via S. Agostino.

“In questi giorni – commentano i dirigenti monregalesi – la Federazione ci ha proposto il ripescaggio in Serie B, ma noi abbiamo declinato tale proposta perché riteniamo che il verdetto del campo deve essere sempre rispettato e di conseguenza, proprio a seguito di tale verdetto, abbiamo optato per un profondo rinnovamento dell’ organico. Stiamo lavorando sulle conferme e sui volti nuovi, con nomi funzionali al progetto e quindi ragionando senza aver fretta sui vari prospetti. Come di consueto quando si fanno grandi innovazioni in rosa sarà un’ annata in cui il risultato non sarà lo scopo esclusivo, ma ovviamente puntiamo a far bene, cercando di stare nelle zone alte della classifica”.

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