Ferrero raddoppia in Messico: investimento da 86 milioni di dollari per lo stabilimento di San José Iturbide

Nuovo importante piano di sviluppo internazionale per il gruppo Ferrero. La multinazionale con cuore ad Alba investirà 86 milioni di dollari (75,6 milioni di euro al cambio odierno) tra il 2026 e il 2027 per ampliare lo stabilimento di San José Iturbide, situato nello Stato di Guanajuato, in Messico.

L'annuncio è stato dato martedì 21 luglio durante una cerimonia ufficiale presso il sito produttivo, alla quale hanno preso parte il ceo di Ferrero Messico e Centroamerica Paolo Cornero, l'ambasciatore d'Italia in Messico Alessandro Modiano e la governatrice dello Stato di Guanajuato Libia Dennise García Muñoz Ledo.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, l'investimento consentirà di raddoppiare la capacità produttiva della struttura, che salirà dalle attuali 35 mila a quasi 70 mila tonnellate all'anno. L'obiettivo del progetto è sostenere le esportazioni, potenziare le infrastrutture energetiche e logistiche e avviare la produzione di nuove categorie di prodotto, con la creazione di 60 nuovi posti di lavoro.

L'operazione si inserisce nella visione strategica a lungo termine del colosso albese nel Paese nordamericano. "Nei prossimi sei anni il Paese ha il potenziale per raddoppiare il proprio valore – ha dichiarato Paolo Cornero –, passando dagli attuali 550 milioni a oltre un miliardo di euro di fatturato".

IN CILE UN NUOVO IMPIANTO DI SGUSCIATURA

Nel maggio scorso il gruppo albese aveva annunciato un analogo investimento in Cile, in quel caso per 94 milioni di dollari (82,38 milioni di euro, al cambio odierno) finalizzati alla realizzazione di un impianto di sgusciamento delle nocciole. Secondo quanto dichiarato al quotidiano finanziario "Diario Financiero" dall'amministratore delegato di Ferrero Hazelnut Company, Marco Botta, l’azienda albese punta a realizzare "un impianto di sgusciatura che andrà ad aggiungersi all'attuale impianto di pulizia ed essiccazione nella regione centro-meridionale del Maule, operativo da 11 anni, e all'impianto di trasformazione di Ñuble, attivo da due anni". In Cile l’azienda di Alba vi ha già investito 330 milioni di dollari, circa 289 milioni di euro.

IN ITALIA INVESTIMENTI PER 1,4 MILIARDI IN DIECI ANNI

Nell’ultimo bilancio consolidato del gruppo, al 31 agosto scorso, si registravano investimenti in conto capitale pari a circa 1,1 miliardi di euro. Nello stesso periodo la controllata italiana Ferrero Spa ha effettuato investimenti per 108 milioni di euro nei 4 poli produttivi di Alba, Pozzuolo Martesana, Sant’Angelo dei Lombardi e Balvano, portando a 1,4 miliardi di euro l’impegno sostenuto negli ultimi dieci anni.