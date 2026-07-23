Doppio appuntamento (+ colazione) domenica 9 agosto al cospetto di sua maestà il Monviso al levar del sole

Quest’anno il Concerto all’alba si svolgerà domenica 9 agosto 2026 alle ore 06,32, con partenza da Ostana (CN) Pian da Charm, 1620 m s.l.m.

Il successo riscontrato nelle precedenti edizioni e le sensazioni provate nel trovarsi in uno dei luoghi più belli e panoramici della Val Po, con l’imponente massiccio del Monviso in primo piano, mentre il sole sorge tra le suggestioni sonore, ci ha convinti a ripetere un’esperienza sensoriale difficile da descrivere.

E anche quest’anno l’appuntamento sarà doppio, per chi vorrà raggiungere La Vardetta, altra località incantevole della Val Po.



Step 1 - ore 06,32

Ostana Pian da Charm, 1620 m s.l.m.

Alberto Varaldo, all’armonica cromatica e Fabrizio Fortunato alla chitarra presenteranno "Juego de Ramblas".

Il titolo di un brano nato nelle strade di Madrid conduce a quello spirito di condivisione tra musicisti e ascoltatori tipico della musica popolare, tra folklore mediterraneo e latino Americano, tra composizione e improvvisazione .

Step 2

Colazione sul prato, offerta dalla cooperativa Viso a Viso e Rifugio Galaberna di Ostana.

Step 3

Escursione di 40 minuti su sentiero pianeggiante con arrivo in località La Vardetta, Paesana, 1576m s.l.m e concerto ore 10,30

La voce di Laura Conti, accompagnata dalla chitarra di Maurizio Verna presenterà lo spettacolo "En voyageant": un viaggio musicale che parte dalle nostre vallate franco-provenzali per arrivare nel cuore musicale della Francia.

Dalle antiche ballate d'amore e di guerra della tradizione, alle melodie immortali dei grandi chansonnier francesi, moderni trovatori. Dal lirismo struggente di Edith Piaf, alla spensierata serenità di Charles Trenet. Dalla poesia di Prevert ad un emozionante inedito di Paolo Conte, accarezzando il jazz poetico di Django Reinhardt. Viaggiando!

Ingresso che comprende i due concerti e la colazione: 15 euro.

Ridotti (over 65 anni): 12 euro.

Prenotazioni: sul sito www.jazzvisions.it

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente alla cassa.

Ingresso libero per: under 18, disabili e accompagnatore, studenti.

Il parcheggio sarà in località Serre di Ostana (attenzione, non Serre di Oncino, dove il GPS potrebbe indirizzare). Questa è la posizione da impostare:

https://goo.gl/maps/Je3SyeR7cHpGXenC8

Lasciata l'auto si potrà raggiungere Pian del Charm in 15 minuti a piedi.

Per chi ha problemi di mobilità, o non se la sente di camminare, è previsto un servizio navetta, in partenza dal parcheggio, fin dalle ore 05,15.

Info: info@jazzvisions.it

Whatsapp 347 3141294

www.jazzvisions.it

Per chi lo desidera sono previste inoltre altre modalità di avvicinamento al luogo del concerto.

· Salita in e-bike a cura di Monviso 360. Info e iscrizioni: monvisotourism@gmail.com

oppure whatsapp 347 0489818.

· Possibilità di salita all’alba, a piedi, a cura dell’associazione Vesulus. Info e iscrizioni. vesulus@gmail.com oppure whatsapp 338 9279200.

Potete consultare il programma della stagione 2026 su www.jazzvisions.it