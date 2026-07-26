VOLLEY CM / Il centrale Stefano Catena rinnova con il Vbc Mondovì

Il VBC Mondovì comunica l’ intervenuto rinnovo dell’ accordo con il centrale Stefano Catena, che in tal modo proseguirà il suo percorso con la società monregalese, rappresentando un importante segnale di continuità all'interno del nuovo progetto tecnico affidato a Riccardo Gallia.
Per Catena questa sarà la quarta stagione in maglia monregalese: infatti il giocatore ha giocato nel VBC nel campionato di Serie A2 2021/2022, poi in quello di Serie C 2024/2025, in cui diede un importante contributo per la promozione in Serie B, ed infine nello scorso purtroppo poco fortunato campionato di Serie B.