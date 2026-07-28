Piazza Martiri a Cuneo, buche e degrado: “Lo sferisterio? Assomiglia a un campo di detenzione”

A pochi mesi dall’inaugurazione dello stadio della pallapugno, riqualificato e affacciato sul parcheggio di piazza Martiri a Cuneo, arriva la segnalazione di una residente sulle condizioni dell’area, tra buche, segnaletica ormai poco visibile e una situazione generale che, secondo chi vive in zona, meriterebbe maggiore attenzione sul fronte dell’ordine e del decoro.

Ha scritto al nostro giornale per raccontare quello che definisce un problema ormai non più recente documentando con le immagini quanto descrive. “Il degrado di piazza Martiri perdura ormai da molto tempo. Il piazzale è pieno di buche, le strisce bianche dei parcheggi non si vedono più. In questo panorama di declino urbano si staglia, in tutta la sue bruttezza, il nuovo (!!!) sferisterio, con la sua rete altissima ed i muri di cemento grigio. Assomiglia ad un campo di detenzione”.

Una critica che non riguarda quindi soltanto lo stato del parcheggio, ma anche l’impatto visivo della nuova struttura sportiva.

E poi con una nota di ironia non risparmia nemmeno sindaco, assessori e consiglieri: “Chissà se i nostri amministratori, già molto occupati nella campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative, hanno fatto un giro da queste parti? Pensare che siamo a due passi da piazza Galimberti e dal salotto di Cuneo”.