Anche la Granda per Gaza, nelle piazze risuona il rumore per dire basta al massacro nella Striscia [FOTO E VIDEO]

Scendiamo in strada per dare un segnale. Diciamo basta all’indifferenza che sta accompagnando il massacro in corso a Gaza.

Questo lo spirito col quale alle 22 di ieri sera, domenica 27 luglio, così come in tutta Italia, anche le piazze della Granda hanno sentito risuonare i mille rumori di "Gaza muore di fame: disertiamo il silenzio”, iniziativa nazionale promossa da Ultimo Giorno di Gaza, Pax Christi e altre realtà del terzo settore, insieme a intellettuali tra i quali Tomaso Montanari e Paola Caridi, volta a rompere il silenzio e richiamare l'attenzione sulla grave situazione umanitaria nella Striscia.

Pentole, mestoli, coperchi, tamburi e fischietti sono diventati gli inusuali strumenti della rumorosa orchestra esibitasi sullo sfondo di striscioni coi colori della pace e di qualche bandiera palestinese. In centinaia hanno così affollato piazza Galimberti a Cuneo, dove, presente la sindaca Patrizia Manassero, la manifestazione ha seguito il concerto lirico tenuto nell’ambito degli eventi organizzati in ricordo di Duccio Galimberti, e dove la serata è proseguita con un intervento di Gigi Garelli, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza.

IN PIAZZA GALIMBERTI A CUNEO [VIDEO]

Le note di una tromba, di una cornamusa e persino l’inconfondibile eco delle rituali conchiglie della tradizione suonate alla vigilia di Pasqua sulle colline del Roero hanno accompagnato per oltre quindici minuti la protesta ai piedi del duomo di Alba, col parroco della cattedrale don Dino Negro presente tra una folla di alcune centinaia di persone alla testa del sindaco Alberto Gatto, di diversi componenti della sua Giunta (tra questi gli assessori Roberto Cavallo, Davide Tibaldi ed Edoardo Fenocchio) e del Consiglio comunale, esponenti della società civile e del terzo settore, semplici cittadini decisi a manifestare il proprio dissenso per quanto avviene in quel territorio martoriato.

Era stato il vescovo Marco Brunetti a chiedere ai parroci di tutta la Diocesi di aderire alla manifestazione suonando le campane delle chiese di Langhe e Roero.

Tra i diversi sodalizi in piazza anche l’Associazione Culturale Immigrati Alba. A chiudere la manifestazione, in un canto partito spontaneamente dalla folla, i versi partigiani di "Bella Ciao".

IN PIAZZA DUOMO AD ALBA [VIDEO]

Analoghe manifestazioni sono andate in scena a Bra, con un nutrito gruppo di persone riunitosi di fronte al municipio, mentre a Mondovì e Fossano e in tanti altri comuni della Granda sono suonate le campane delle chiese

LA MANIFESTAZIONE A BRA [VIDEO]