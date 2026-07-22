"A 96 anni ho trovato due angeli ad Alba": la lettera di ringraziamento di Maria Balla a CISL e Adiconsum

"Ci sono ancora persone buone e veri angeli." Comincia così il messaggio che Maria Balla, oggi 96enne, ha voluto affidare a una lettera per raccontare la sua esperienza e ringraziare pubblicamente chi le è stato vicino in un momento di grande difficoltà.

Dopo un lungo periodo di attesa per ottenere la Tredicesima dell'Amicizia di Specchio dei Tempi, l'anziana si era trovata senza risposte, nonostante l'impegno della sua assistente sociale. La svolta è arrivata ad Alba, dove si è rivolta agli uffici della CISL e dell'Adiconsum, trovando disponibilità, ascolto e concretezza nelle persone di Fabio Scordia e del presidente di Adiconsum Cuneo, Gerri Castelli.

Per questo motivo ha deciso di scrivere, rigorosamente a mano e con una calligrafia di altri tempi, ai vertici della CISL e di Adiconsum affinché il loro impegno venisse riconosciuto pubblicamente.

Di seguito il testo integrale della lettera.

Alla cortese attenzione dei Vertici della CISL e dell'Adiconsum,

Mi chiamo Balla Maria, ho 96 anni e vi scrivo con la voce rotta, tremante dall'emozione, ma finalmente serena.

Sono una persona che ha lavorato tanto nella vita con onestà, sola con la mia pensione e la vecchiaia. Tra tante difficoltà mi batto a malapena per l'affitto e le piccole necessità quotidiane.

Per tanto tempo avevo sperato nel sostegno della Tredicesima dell'Amicizia di "Specchio dei Tempi". Purtroppo, nonostante le promesse, per un anno non ho ricevuto nulla. La mia assistente sociale si è spesa per me ma non ha risolto la situazione e mi sentivo dimenticata di fronte a un muro di silenzio.

Poi mi sono rivolta all'ufficio CISL di Alba, dove ho incontrato Fabio Scordia. È stato lui, con tanta gentilezza, a prendere a cuore il mio caso e a mettermi in contatto con l'Adiconsum.

Grazie al cuore, alla caparbietà, alla cortesia e soprattutto alla grande concretezza del sig. Gerri Castelli, presidente di Adiconsum Cuneo, finalmente la situazione si è risolta e i soldi che mi erano stati promessi sono stati accreditati.

Il mio cuore va al sig. Fabio Scordia e al sig. Gerri Castelli: un grazie immenso.

Vi scrivo questa lettera perché voglio che sappiate che persone come voi sono dei veri professionisti, ma ancora di più degli angeli, che non lasciano soli gli anziani nel momento del bisogno. Quando il lavoro è fatto con serietà, si possono fare miracoli e restituire fiducia attraverso il vostro operato.

Ancora grazie.

Con infinita gratitudine e riconoscenza.

Balla Maria