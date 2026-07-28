SKIROLL / Coppa del Mondo in val di Fiemme: Emanuele Becchis campione italiano sprint

La Val di Fiemme è da sempre teatro di grandi imprese, firmate da indimenticabili campioni degli sport invernali ma non solo: la vallata trentina non è soltanto celebre per la sua tradizione nelle discipline nordiche, ma da anni ricopre un ruolo di primo piano anche nello skiroll, diventando una tappa immancabile del calendario di Coppa del Mondo dello “sci di fondo estivo”.

Lo spettacolare e adrenalinico sci su rotelle torna in Trentino per l’ultimo atto del massimo circuito internazionale dal 18 al 20 settembre, tra Ziano di Fiemme e l’iconica Alpe Cermis. Tre intense giornate di gare vedranno Senior e Junior impegnati venerdì 18 nella Mass Start da 10 km in tecnica classica, con le prime partenze fissate alle 10.30. Sabato 19 sarà la volta delle sprint in tecnica libera, al via dalle 14, mentre domenica 20 il sipario calerà con le team sprint, in programma a partire dalle 10.

L’esordio della Coppa del Mondo è atteso tra poco più di un mese, dal 28 al 30 agosto, con i migliori skirollisti del panorama internazionale che si daranno appuntamento a Trollhättan, in Svezia. Dopodiché, dal 3 al 5 settembre, si sposteranno fino a Madona, in Lettonia, appuntamento molto atteso e ambito che ospiterà anche i Campionati Mondiali, per poi concludere la rassegna in Val di Fiemme, tappa conclusiva che assegnerà le Sfere di Cristallo.

Nel weekend è andata in archivio la quarta tappa di Coppa Italia Next Pro, e nella sprint in tecnica libera del Trofeo Città di Castel di Sangro, valida come Campionato Italiano, si sono laureati campioni Emanuele Becchis e Alba Mortagna. Il 33enne cuneese, vincitore fin qui di tutte le sprint di Coppa Italia in questo inizio di stagione, ha dato l’ennesima prova di forza, precedendo in finale il grande rivale Michele Valerio e Alessio Berlanda. Successo netto per il quattro volte campione del mondo, come lo è stato quello della bellunese classe 2000 Alba Mortagna, che ha conquistato il titolo di campionessa italiana sprint davanti a Lisa Bolzan e Anna Maria Ghiddi.

Il fine settimana abruzzese di Coppa Italia Next Pro si è concluso con le Mass Start in località Rocca Cinque Miglia, con la vittoria di tappa che è andata al trentino Giovanni Lorenzetti, capace di precedere il tre volte vincitore della Coppa del Mondo Matteo Tanel e il giovane classe 2007 Stefano Epis. Tanti applausi anche per la trentina Maria Eugenia Boccardi, laureatasi in ingegneria una settimana fa e tornata a gareggiare imponendosi su Martina Bellini. Le due hanno dato vita ad un avvincente testa a testa che le ha viste giungere al traguardo separate di appena due secondi, con Anna Maria Ghiddi che ha invece conquistato il gradino più basso del podio.

La Val di Fiemme, con il lavoro del comitato Nordic Ski Val di Fiemme, non smette di regalare grandi eventi sportivi e dopo aver assegnato le ambite Sfere di Cristallo proporrà un’altra tre giorni dedicata alla Coppa del Mondo di Combinata Nordica, dall’11 al 13 dicembre, seguita dalla FIS Continental Cup di Salto Speciale, il 19 e 20 dicembre, e dal 21° Tour de Ski dall’8 al 10 gennaio 2027.