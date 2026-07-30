Inalpi celebra l'oro mondiale della spada femminile azzurra: un successo che rende orgoglioso tutto il Piemonte

Un trionfo che porta sul gradino più alto del podio il quartetto azzurro composto da Gaia Caforio, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo, protagoniste di una prestazione di grande carattere, tecnica e determinazione che ha regalato all'Italia un prestigioso titolo mondiale.

A questo importante risultato si aggiungono i complimenti di Inalpi al Commissario Tecnico della nazionale di spada femminile, Dario Chiadò, piemontese, che con competenza e passione ha guidato le Azzurre verso questo straordinario successo iridato.

Per Inalpi questo oro assume un significato ancora più speciale. Gaia Caforio si allena infatti presso l’ Accademia Scherma Marchesa di Torino, realtà che l'azienda sostiene con convinzione, condividendone i valori di impegno, crescita dei giovani, rispetto e cultura dello sport. Un legame che si rafforza anche attraverso il ruolo di Inalpi quale naming sponsor del Foil Grand Prix Trofeo INALPI di Torino, appuntamento internazionale che negli anni ha contribuito a portare nel capoluogo piemontese i grandi protagonisti della scherma mondiale.

“Risultati come questo – commenta il Cav. del Lavoro Ambrogio Invernizzi presidente Inalpi S.p.A. Honding – dimostrano come il talento, quando incontra il lavoro quotidiano, la dedizione e un ambiente capace di far crescere gli atleti, possa raggiungere i massimi traguardi. Siamo orgogliosi di essere al fianco dell’ Accademia Scherma Marchesa e di vedere una sua atleta conquistare il titolo mondiale con la maglia azzurra. A Gaia Caforio, alle sue compagne Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Rossella Fiamingo, al Commissario Tecnico Dario Chiadò e a tutto lo staff della Nazionale vanno le nostre più sincere congratulazioni per un successo che rende orgogliosi il Piemonte e l'Italia intera. Il trionfo di Hong Kong non è soltanto un grande risultato per la scherma italiana: è anche il miglior viatico verso il prossimo appuntamento di febbraio a Torino, dove il Foil Grand Prix – Trofeo Inalpi offrirà ancora una volta al pubblico l'opportunità di vivere da vicino lo spettacolo della grande scherma internazionale”

Con questo risultato, Inalpi rinnova il proprio impegno a sostenere lo sport come strumento di crescita delle persone e delle comunità, nella convinzione che investire nei giovani, nelle società sportive e nelle eccellenze del territorio significhi contribuire concretamente a costruire il futuro di una città e di una regione.