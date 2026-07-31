Alba, la minoranza chiede una riflessione: "Dubbi su possibili conflitti di interessi nella maggioranza"

La minoranza albese segnala il sussistere di una possibile situazione di conflitto di interessi all’interno della maggioranza Albese che sarebbe emersa dall’analisi di alcuni atti amministrativi.

I consiglieri Emanuele Bolla, Elisa Boschiazzo, Lorenzo Barbero, Domenico Boeri, Carlo Bo, Riccardo Spolaore, Nadia Gomba e Massimo Reggio spiegano: “Non vogliamo puntare il dito contro nessuno e non vogliamo fare attacchi che possano essere interpretati come personali, ma rispetto ad alcuni atti nutriamo perplessità relative all’opportunità e a potenziali conflitti di interessi di componenti della maggioranza. L’invito che facciamo serenamente alla coalizione del Sindaco Gatto è quello di riflettere in merito e valutare la possibile necessità di intervenire. Riteniamo sia doveroso consentire questo approfondimento rispetto a nostri dubbi che sono noti a molteplici esponenti della maggioranza.”

Rispetto alle possibili conseguenze di tali situazioni i consiglieri della minoranza di Alba spiegano: “Valuteremo gli sviluppi e decideremo poi in base all’evoluzione dei fatti eventuali ulteriori richieste di approfondimento politico, tecnico e amministrativo. Riteniamo che siano comunque approfondimenti urgenti e doverosi.”

Contattato da La Voce di Alba per avere maggiori approfondimenti, il consigliere Emanuele Bolla conferma che alcune di queste perplessità sono già state illustrate direttamente a esponenti della maggioranza.

"In questa fase il confronto rimane prettamente sul piano politico. Abbiamo chiesto una riflessione e spiegato quali sono, secondo noi, gli elementi che meritano attenzione. Non vogliamo fare attacchi specifici: vogliamo rimanere su un tema di metodo, che naturalmente nasce da circostanze concrete", spiega Bolla.

Il consigliere aggiunge che gli interlocutori della maggioranza hanno preso atto delle osservazioni avanzate dalla minoranza, pur senza condividere necessariamente le valutazioni espresse.

"Hanno ricevuto la nostra preoccupazione. Ora attendiamo di capire se riterranno opportuno fare le proprie valutazioni", conclude.

La minoranza ha ribadito che eventuali ulteriori iniziative saranno valutate solo successivamente.

"Valuteremo gli sviluppi e decideremo poi, in base all'evoluzione dei fatti, eventuali ulteriori richieste di approfondimento politico, tecnico e amministrativo. Riteniamo che siano comunque approfondimenti urgenti e doverosi."