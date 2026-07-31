Alba investe su drenaggi, verde e impianti sportivi: nuovi interventi per la città

Una variazione di bilancio che guarda anche alla manutenzione della città. Tra gli interventi illustrati in Terza Commissione dall'assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio figurano risorse destinate alla sistemazione delle caditoie, alla piantumazione di nuove alberature e ad alcuni interventi sugli impianti sportivi comunali.

Per quanto riguarda il sistema di smaltimento delle acque meteoriche, il Comune ha previsto un investimento per intervenire sui punti più critici della rete cittadina. Fenocchio ha ricordato che ad Alba sono presenti circa 5.700 caditoie e che non è ancora stata completata una ricognizione puntuale dell'intera rete. Sulla base delle verifiche effettuate insieme ai soggetti che gestiscono il servizio, l'Amministrazione ritiene però che le risorse stanziate consentiranno di intervenire nei casi che presentano le maggiori criticità.

"La speranza è che la maggior parte delle caditoie continui a funzionare regolarmente e che gli interventi più consistenti siano limitati ai punti dove si manifestano i problemi maggiori", ha spiegato l'assessore.

Un altro capitolo riguarda il verde urbano. Le nuove piantumazioni saranno concentrate soprattutto lungo i corsi e i viali della città dove, negli anni, si sono create le maggiori carenze di alberature. Il numero delle piante che verranno messe a dimora dipenderà anche dalle essenze che saranno individuate nel progetto definitivo.

Sul fronte degli impianti sportivi è invece previsto il rifacimento della pavimentazione di una palestra comunale. Fenocchio ha precisato che la scelta definitiva sarà effettuata tra la palestra Einaudi e la palestra Boblingen, valutando quale delle due strutture presenti le esigenze più urgenti.

Gli interventi, illustrati anche in Consiglio comunale, rientrano nel pacchetto di opere finanziate con la variazione di bilancio e puntano a migliorare la manutenzione del patrimonio comunale, intervenendo sia sulle criticità emerse negli ultimi anni sia sulla qualità degli spazi pubblici cittadini.