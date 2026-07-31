BASKET / Farigliano sfida i grandi club d'Italia con due formazioni in Eccellenza

La Pallacanestro Farigliano sarà l'unica società della provincia di Cuneo a schierare due formazioni nei campionati d'Eccellenza, il massimo livello nazionale del settore giovanile: Under 15 e Under 17. È un risultato, per certi versi, clamoroso da parte di una società che parte da un Comune di poco più di 1.600 abitanti. Ma certifica indubbiamente la crescita del club e di un progetto costruito pazientemente negli anni, con investimenti sul vivaio e sulla formazione dei giovani.

Sappa: «Vogliamo dare ai ragazzi la possibilità di restare a casa»

Dietro questo passo storico c'è infatti una precisa strategia societaria, come spiega il presidente Gianluca Sappa. «Avevamo un piano ben preciso: alzare l'asticella. Ci siamo strutturati per offrire ai nostri ragazzi la possibilità di crescere senza essere costretti a lasciare il territorio. Allo stesso tempo vogliamo diventare un punto di riferimento non solo per Farigliano, ma per tutto il basket provinciale, fornendo ai giovani più promettenti l'opportunità di giocare ad altissimo livello vicino a casa».

Cos'è il campionato d'Eccellenza

L'Eccellenza rappresenta il massimo campionato giovanile nazionale di basket, riservato alle migliori realtà italiane, molte delle quali legate ai principali club professionistici. Le squadre vengono inserite in gironi su base geografica e, al termine della prima fase, si accede alla fase Titolo oppure alla fase Coppa. L'ammissione viene decretata attraverso un ranking dei vari comitati regionali che tiene conto di numerosi parametri sportivi e organizzativi della società.

Gli allenatori

Per quanto riguarda lo staff tecnico, l'Under 15 Eccellenza sarà affidata ad Alessandro Bittner, affiancato da Filippo Giachello. Per l'Under 17 Eccellenza il capo allenatore è ancora in via di definizione, mentre è già certa la presenza nello staff di Roberto Occelli, reduce dall'esperienza alla guida dell'Under 15.

L'accesso all'Eccellenza arriva sulla scia di un'annata ricca di soddisfazioni. L'Under 17 Gold ha chiuso al secondo posto regionale nella Fase Top, mentre l'Under 15 è entrata nella Top Ten regionale della Fase Top.

Gran parte di quei ragazzi costituirà il gruppo dell'Under 17 Eccellenza (un altro gruppo Under 17 sarà ai blocchi di partenza, invece, della categoria Silver), mentre la base dell'Under 15 Eccellenza sarà rappresentata dall'attuale Under 14, protagonista fino alla semifinale della Coppa Gold.

«Sarà durissima, ma pensiamo al futuro»

«Sarà durissimo, e lo sappiamo», prosegue Sappa, che di certo non si fa illusioni. «Ci confronteremo con le migliori società italiane, ma il nostro obiettivo non è il risultato immediato. Puntiamo a una crescita graduale, a stabilizzare nel tempo queste categorie sul territorio e, guardando più avanti, a costruire una squadra composta da ragazzi cresciuti nel nostro vivaio che possa competere anche nei campionati senior. Ma questo sarà il passo successivo».

La filosofia del club resta quella che ha accompagnato la crescita della società negli ultimi anni. «Il progetto è aperto a tutti. Non guardiamo soltanto ai risultati: vogliamo creare un ambiente in cui ogni ragazzo possa migliorare e trovare il proprio spazio».

Ragazzi… che crescono bene

Negli ultimi anni la Pallacanestro Farigliano ha formato numerosi giocatori approdati in realtà di pregio. Come Andrea Raviola, ex Basket Torino in Serie A2 e dalla prossima stagione al Torino Teen in Serie C, e il compagno Sean Pecchenino, anche lui passato attraverso il rinomato settore giovanile del Basket Torino.

In Serie C milita anche Giorgio Manfredi, cresciuto nel Granda College e ingaggiato quest'anno dal Campus Piemonte, mentre il fratello Michele si alternerà tra Serie D e Under 19.

Nel progetto Campus Piemonte stanno inoltre proseguendo il proprio percorso i classe 2008 Pietro Nastasi, Tommaso Occelli e Leonardo Schellino in Eccellenza, mentre gli Under 19 Nicolò Alberione e Paride Francesco Zavattero Bottero saranno impegnati tra il campionato Under 19 e la Serie D, rispettivamente con le maglie di Saluzzo e Cuneo.

Con due squadre ora ai vertici del panorama giovanile nazionale, Farigliano getta ora le basi per diventare uno dei poli di riferimento del basket giovanile piemontese. Tutte le partite casalinghe si giocheranno nel palazzetto locale (e anche qui le sorprese non mancheranno).