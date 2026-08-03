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Sport | 03 agosto 2026, 10:30

MOTORI / Patetta e Alocco chiudono al 12° posto il Rally Regione Piemonte

Il pilota di Neive: "Abbiamo ancora tanto da imparare da questa splendida macchina ma la nostra opinione è che solo scontrandoci contro i più bravi si possa realmente crescere"

MOTORI / Patetta e Alocco chiudono al 12° posto il Rally Regione Piemonte

Si conclude al dodicesimo posto di classe Rally4 il Rally Regione Piemonte di Sergio Patetta e Alessandro Alocco, autori di una prestazione convincente sulla Lancia Ypsilon preparata dalla KZ Racing per i colori della Scuderia La Superba – Sportforever. 

Il duo ha partecipato alla gara albese valida come prova del campionato italiano Rally 2026 per mettersi alla prova contro i migliori interpreti dello stivale: “Sapevamo che sarebbe stata durissima. In questa categoria competono i migliori giovani d’Italia e per noi riuscire a stare in mezzo a loro è già stato un successo – conferma il pilota di Neive – Abbiamo ancora tanto da imparare da questa splendida macchina ma la nostra opinione è che solo scontrandoci contro i più bravi si possa realmente crescere. Ringrazio i miei sponsor e la mia scuderia che mi hanno supportato in questa splendida avventura.”

cs

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