CALCIO ECCELLENZA / Ufficiali gironi e calendario 26/27: si parte domenica 6 settembre

Dopo una lunga attesa sono stati svelati, nella mattinata di oggi, giovedì 6 agosto, i gironi e il calendario del campionato di Eccellenza 2026/27.

Tutte le otto formazioni cuneesi al via sono state inserite nel girone B: assieme a loro tre compagini torinesi, tre astigiane e due alessandrine.

Di seguito l’elenco completo delle squadre inserite nel girone B: A.C.Cuneo 1905 Olmo, Albese 1917 ssdarl, Cheraschese 1904, Chieri, CSF Carmagnola Queencar, Fossano calcio ssd a r.l., Giovanile Centallo 2006, Monregale calcio, Moretta, Ovadese ssdarl, Polisportiva Gaviese 1920, Pro Dronero, Pro Villafranca, S.D. Savio Asti, Spartak San Damiano, Vanchiglia 1915.

Nella prima giornata d’andata, in programma il 6 settembre alle 15:30, spicca la sfida tra Centallo e Albese. Giocheranno in casa anche Monregale (con il neopromosso Carmagnola), Moretta (che fronteggerà il Vanchiglia) e Pro Dronero (contro lo Spartak San Damiano). Inizieranno, invece, il campionato in trasferta Fossano (a Ovada), Cuneo (sul campo della Gaviese) e Cheraschese (contro il Pro Villafranca). Chiuderà la domenica Savio Asti – Chieri.

Il campionato proseguirà poi tutte le domeniche di settembre e ottobre, fino al 1° novembre quando ci sarà per tutti il riposo di Ognissanti. Si riprenderà il week end successivo e, tutto d’un fiato, il girone d’andata terminerà il 20 dicembre. Dopo la consueta pausa natalizia si riprenderà il 10 gennaio con la prima giornata di ritorno. Si giocherà sempre fino al 14 marzo quando scatterà lo stop primaverile che terminerà il 4 aprile. Di lì sino alla fine, prevista per il 2 maggio, mancheranno cinque incontri che verosimilmente decideranno le sorti della stagione.

(In allegato il calendario completo)

Per quanto riguarda la Coppa Italia Eccellenza le squadre scenderanno in campo il 23 agosto con le seguenti partite (ritorno 30 agosto):

Moretta-Carmagnola

Fossano-Cheraschese

Albese-Spartak San Damiano

Cuneo-Monregale

Giovanile Centallo-Pro Dronero