Martedì 11 agosto FestivAlContrario si sposta in Piemonte ad Alto, in località Madonna del Lago, per la prima “experience” di questa edizione. “Al limite del silenzio”, in programma alle 21, è una cena con concerto sotto le stelle che vedrà al centro della scena, nuovamente, il Quartetto Cherubini. La serata inizia a tavola con una cena nella suggestiva Locanda Madonna del Lago di Alto, dove la cucina del territorio racconta la storia di queste terre attraverso prodotti locali, ricette della tradizione e sapori autentici. Un’esperienza conviviale che invita a rallentare, ad assaporare il paesaggio anche attraverso il cibo e a riscoprire il piacere del tempo condiviso.

Al termine della cena, l’esperienza prosegue con il concerto del Quartetto Cherubini, dedicato a uno degli strumenti più affascinanti e sorprendenti della musica: il saxofono. Il Quartetto Cherubini accompagna il pubblico in un viaggio attraverso epoche e linguaggi: dalla grande tradizione classica alle celebri trascrizioni orchestrali, con i Quadri di un’esposizione di Musorgskij nell’orchestrazione di Ravel, fino all’energia di West Side Story e alla musica contemporanea, con tre composizioni scritte appositamente per il quartetto. Un programma raffinato che rivela tutte le sfumature del saxofono, capace di reinventarsi continuamente e di emozionare con naturale eleganza. Un’esperienza che unisce gastronomia e musica, tradizione e creatività, trasformando una semplice serata in un viaggio attraverso i sensi.

Biglietti e modalità di accesso su www.festivalcontrario.com