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Attualità | 09 agosto 2026, 18:45

FestivAlContrario si sposta in Piemonte ad Alto

“Al limite del silenzio”: martedì 11 agosto l’experience esclusiva con il Quartetto Cherubini

FestivAlContrario si sposta in Piemonte ad Alto

Martedì 11 agosto FestivAlContrario si sposta in Piemonte ad Alto, in località Madonna del Lago, per la prima “experience” di questa edizione. “Al limite del silenzio”, in programma alle 21, è una cena con concerto sotto le stelle che vedrà al centro della scena, nuovamente, il Quartetto Cherubini. La serata inizia a tavola con una cena nella suggestiva Locanda Madonna del Lago di Alto, dove la cucina del territorio racconta la storia di queste terre attraverso prodotti locali, ricette della tradizione e sapori autentici. Un’esperienza conviviale che invita a rallentare, ad assaporare il paesaggio anche attraverso il cibo e a riscoprire il piacere del tempo condiviso.

Al termine della cena, l’esperienza prosegue con il concerto del Quartetto Cherubini, dedicato a uno degli strumenti più affascinanti e sorprendenti della musica: il saxofono. Il Quartetto Cherubini accompagna il pubblico in un viaggio attraverso epoche e linguaggi: dalla grande tradizione classica alle celebri trascrizioni orchestrali, con i Quadri di un’esposizione di Musorgskij nell’orchestrazione di Ravel, fino all’energia di West Side Story e alla musica contemporanea, con tre composizioni scritte appositamente per il quartetto. Un programma raffinato che rivela tutte le sfumature del saxofono, capace di reinventarsi continuamente e di emozionare con naturale eleganza. Un’esperienza che unisce gastronomia e musica, tradizione e creatività, trasformando una semplice serata in un viaggio attraverso i sensi.

Biglietti e modalità di accesso su www.festivalcontrario.com

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