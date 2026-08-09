Sant’Albano Stura è pronta per una nuova “Festa di San Liberato”

Da due anni e mezzo Giacomo “Jimmy” Chiavassa è il presidente di una dinamica e apprezzata Pro loco di paese a Sant’Albano Stura.

Dopo averla rifondata insieme a un valido gruppo di volontari e di associazioni nel 2024 e rilanciata con la “Fera ëd Sant’Alban” e la “Festa del patrono San Liberato”, che ricade proprio in questo periodo, si è giunti quindi alla terza edizione consecutiva della manifestazione organizzata attraverso la sua gestione.

Il programma 2026 è già ufficiale, con la ricorrenza che cadrà infatti da giovedì 27 agosto a sabato 5 settembre. Sarà patrocinata come sempre dal Comune di Sant’Albano Stura e sostenuta dal Consiglio Regionale del Piemonte e dalla Crf Cassa di Risparmio di Fossano.

La dieci giorni di eventi, tra piatti della tradizione piemontese come fritto misto, raviolata e antipasti piemontesi, nonché serate danzanti, sarà ancora una volta ricca e variegata, come dimostra il programma proposto qui di seguito.

GIOVEDì 27 AGOSTO

Alle 19.30 il “Fritto di pesce”, con prenotazione obbligatoria al 333 9526406 Cristiana (ore serali), fino ad esaurimento posti - Posto a sedere garantito per lo spettacolo a seguire per chi avrà partecipato alla cena.

Alle 20.30 “Serata latina”, con esibizioni ed animazione a cura della scuola di ballo Star Dance di Damiano Ferrero e la musica di dj Sergio Gallo

DJ SERGIO

VENERDì 28 AGOSTO

Alle 20 la “Raviolata”, con prenotazione obbligatoria al 338 3868477 contattando Monica (ore serali). fino ad esaurimento posti - Posto a sedere garantito per lo spettacolo a seguire.

Alle 21,00: Spettacolo 4ever Young con l’orchestra di Marianna Lanteri

SABATO 29 AGOSTO

Si terrà la 1^ edizione Estemporanea di Pittura «Sant’Albano in Cornice». Per l’occasione, tra le 8.30 e le 9 le vidimazioni delle Tele. Alle 10 l’inizio dell’Estemporanea, alle 18 la conclusione, con la consegna degli elaborati. Alle 20 l’esposizione delle tele e alle 22 la premiazione.

Dalle 18 l’apertura del percorso apericena e dello Street food a cura dei locali santalbanesi.

Alle 20.45 spettacolo Comico direttamente da Telecupole a cura di Marco e Mauro, “Non si vede un Kansas”.

Alle 22,30 la “46° Sagra della Soma d’Aj”, preparata dal gruppo Alpini di Sant’Albano Stura.

DJ SERGIO

DOMENICA 30 AGOSTO

Dopo la santa messa delle 10, alle 15 i Giochi popolari al Parco Olmi,

alle 20 il Gran Fritto Misto, con prenotazione obbligatoria al 338/3868477 a Monica (ore serali). Seguirà l’Intrattenimento musicale con Martina Richard.

LUNEDì 31 AGOSTO

Dalle 15 i Giochi popolari, alle 18 aperitivo offerto dalla Pro loco, alle 19,30 la serata porchetta, con prenotazione prenotazione obbligatoria al 349/5335675

a Marisa (ore serali). A seguire si balla sul palchetto con l’orchestra Sonia De Castelli.

MARTEDì 1 SETTEMBRE

Dalle 9 alle 17 Giornata bimbi,organizzata dall’oratorio.

Dalle 19 la terza edizione del Trail di San Liberato (corsa e camminata con partenza dal Parco Olmi). Per informazioni Federico al 333/7710572 (gradita conferma alla cena a seguire).

Alle 21 serata musicale con “I Coitoni Eis.A.M.E”.

MERCOLEDì 2 SETTEMBRE

Alle 20.30 cinema all’aperto a cura dell’oratorio.

GIOVEDì 3 SETTEMBRE

Alle 20 cena a base di antipasti piemontesi al Parco Olmi.

Prenotazione obbligatoria al 338 3868477 (Monica, ore serali).

A seguire si balla sul palchetto con l’orchestra Ravera Maria.

SABATO 5 SETTEMBRE

Durante la giornata la “12 ore di Beach Volley”,

evento organizzato dagli Amici del Volley.

Alle 21 carne alla brace, con prenotazione obbligatoria al

349/ 5335675 (Marisa, ore serali). A seguire musica anni 70/80 con dj Schiffer.