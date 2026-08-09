Sant’Albano Stura è pronta per una nuova “Festa di San Liberato”

Da due anni e mezzo Giacomo “Jimmy” Chiavassa è il presidente di una dinamica e apprezzata Pro loco di paese a Sant’Albano Stura.
Dopo averla rifondata insieme a un valido gruppo di volontari e di associazioni nel 2024 e rilanciata con la “Fera ëd Sant’Alban” e la “Festa del patrono San Liberato”, che ricade proprio in questo periodo, si è giunti quindi alla terza edizione consecutiva della manifestazione organizzata attraverso la sua gestione.
Il programma 2026 è già ufficiale, con la ricorrenza che cadrà infatti da giovedì 27 agosto a sabato 5 settembre. Sarà patrocinata come sempre dal Comune di Sant’Albano Stura e sostenuta dal Consiglio Regionale del Piemonte e dalla Crf Cassa di Risparmio di Fossano.
La dieci giorni di eventi, tra piatti della tradizione piemontese come fritto misto, raviolata e antipasti piemontesi, nonché serate danzanti, sarà ancora una volta ricca e variegata, come dimostra il programma proposto qui di seguito.
GIOVEDì 27 AGOSTO
Alle 19.30 il “Fritto di pesce”, con prenotazione obbligatoria al 333 9526406 Cristiana (ore serali), fino ad esaurimento posti - Posto a sedere garantito per lo spettacolo a seguire per chi avrà partecipato alla cena.
Alle 20.30 “Serata latina”, con esibizioni ed animazione a cura della scuola di ballo Star Dance di Damiano Ferrero e la musica di dj Sergio Gallo
DJ SERGIO
VENERDì 28 AGOSTO
Alle 20 la “Raviolata”, con prenotazione obbligatoria al 338 3868477 contattando Monica (ore serali). fino ad esaurimento posti - Posto a sedere garantito per lo spettacolo a seguire.
Alle 21,00: Spettacolo 4ever Young con l’orchestra di Marianna Lanteri
SABATO 29 AGOSTO
Si terrà la 1^ edizione Estemporanea di Pittura «Sant’Albano in Cornice». Per l’occasione, tra le 8.30 e le 9 le vidimazioni delle Tele. Alle 10 l’inizio dell’Estemporanea, alle 18 la conclusione, con la consegna degli elaborati. Alle 20 l’esposizione delle tele e alle 22 la premiazione.
Dalle 18 l’apertura del percorso apericena e dello Street food a cura dei locali santalbanesi.
Alle 20.45 spettacolo Comico direttamente da Telecupole a cura di Marco e Mauro, “Non si vede un Kansas”.
Alle 22,30 la “46° Sagra della Soma d’Aj”, preparata dal gruppo Alpini di Sant’Albano Stura.
DJ SERGIO
DOMENICA 30 AGOSTO
Dopo la santa messa delle 10, alle 15 i Giochi popolari al Parco Olmi,
alle 20 il Gran Fritto Misto, con prenotazione obbligatoria al 338/3868477 a Monica (ore serali). Seguirà l’Intrattenimento musicale con Martina Richard.
LUNEDì 31 AGOSTO
Dalle 15 i Giochi popolari, alle 18 aperitivo offerto dalla Pro loco, alle 19,30 la serata porchetta, con prenotazione prenotazione obbligatoria al 349/5335675
a Marisa (ore serali). A seguire si balla sul palchetto con l’orchestra Sonia De Castelli.
MARTEDì 1 SETTEMBRE
Dalle 9 alle 17 Giornata bimbi,organizzata dall’oratorio.
Dalle 19 la terza edizione del Trail di San Liberato (corsa e camminata con partenza dal Parco Olmi). Per informazioni Federico al 333/7710572 (gradita conferma alla cena a seguire).
Alle 21 serata musicale con “I Coitoni Eis.A.M.E”.
MERCOLEDì 2 SETTEMBRE
Alle 20.30 cinema all’aperto a cura dell’oratorio.
GIOVEDì 3 SETTEMBRE
Alle 20 cena a base di antipasti piemontesi al Parco Olmi.
Prenotazione obbligatoria al 338 3868477 (Monica, ore serali).
A seguire si balla sul palchetto con l’orchestra Ravera Maria.
SABATO 5 SETTEMBRE
Durante la giornata la “12 ore di Beach Volley”,
evento organizzato dagli Amici del Volley.
Alle 21 carne alla brace, con prenotazione obbligatoria al
349/ 5335675 (Marisa, ore serali). A seguire musica anni 70/80 con dj Schiffer.