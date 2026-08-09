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Attualità | 09 agosto 2026, 10:11

Una braidese a Parigi, Anita Gastaldi agli Europei di nuoto per la medaglia

Al via il 10 agosto le gare in vasca corta con il tifo di tutta la città che la seguirà in tv. Dal Caffè letterario un grande in bocca al lupo!

Una braidese a Parigi, Anita Gastaldi agli Europei di nuoto per la medaglia

Parleranno anche braidese i Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi, fino al 16 agosto. Anita Gastaldi, vera e propria portabandiera del nostro territorio, fa parte infatti della spedizione azzurra, che gareggerà in vasca corta a partire da lunedì 10 agosto.

L'allieva di Fabrizio Clary arriva in Francia col titolo di campionessa italiana nei 200 misti e nei 100 farfalla (di cui è anche primatista), che si è aggiudicata agli ultimi Campionati Italiani Assoluti che si sono svolti in Emilia-Romagna (Riccione, 14 - 18 aprile scorsi).

Nata nel 2003, Anita ha alle spalle una carriera costellata di successi, nazionali ed extra moenia. Una predestinata l'atleta tesserata per il team CS Carabinieri e VO2 Nuoto Torino, che è salita sul palcoscenico mondiale nel 2023 e da allora non è più scesa. Era l'anno delle Universiadi di Chengdu, in Cina, dove si è messa al collo 4 medaglie.

Sacrifici e costanza negli allevamenti sono sempre stati la sua quotidianità e il segreto dei suoi risultati, come ha raccontato al Caffè letterario Albedo di Bra, dove è stata ospite nell'autunno del 2025, poco prima di conquistare il suo primo bronzo nei 200 farfalla della massima rassegna continentale, a Lublino (Polonia).

Ora, tutta la comunità sportiva cittadina non attende altro che di stringersi alla sua campionessa azzurra, tifando con una sola voce, per spingerla sul podio più alto, a conferma di quel talento, quella determinazione e quella grande passione che l'hanno sempre contraddistinta fin dagli esordi.

La copertura tv sarà garantita dalla Rai (Rai 2, Rai Sport e in streaming su Rai Play) e da Sky Sport (anche in streaming su SkyGo e Now). E si può cominciare a sognare!

Silvia Gullino

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