Una braidese a Parigi, Anita Gastaldi agli Europei di nuoto per la medaglia

Parleranno anche braidese i Campionati Europei di Nuoto, in programma a Parigi, fino al 16 agosto. Anita Gastaldi, vera e propria portabandiera del nostro territorio, fa parte infatti della spedizione azzurra, che gareggerà in vasca corta a partire da lunedì 10 agosto.

L'allieva di Fabrizio Clary arriva in Francia col titolo di campionessa italiana nei 200 misti e nei 100 farfalla (di cui è anche primatista), che si è aggiudicata agli ultimi Campionati Italiani Assoluti che si sono svolti in Emilia-Romagna (Riccione, 14 - 18 aprile scorsi).

Nata nel 2003, Anita ha alle spalle una carriera costellata di successi, nazionali ed extra moenia. Una predestinata l'atleta tesserata per il team CS Carabinieri e VO2 Nuoto Torino, che è salita sul palcoscenico mondiale nel 2023 e da allora non è più scesa. Era l'anno delle Universiadi di Chengdu, in Cina, dove si è messa al collo 4 medaglie.

Sacrifici e costanza negli allevamenti sono sempre stati la sua quotidianità e il segreto dei suoi risultati, come ha raccontato al Caffè letterario Albedo di Bra, dove è stata ospite nell'autunno del 2025, poco prima di conquistare il suo primo bronzo nei 200 farfalla della massima rassegna continentale, a Lublino (Polonia).

Ora, tutta la comunità sportiva cittadina non attende altro che di stringersi alla sua campionessa azzurra, tifando con una sola voce, per spingerla sul podio più alto, a conferma di quel talento, quella determinazione e quella grande passione che l'hanno sempre contraddistinta fin dagli esordi.

La copertura tv sarà garantita dalla Rai (Rai 2, Rai Sport e in streaming su Rai Play) e da Sky Sport (anche in streaming su SkyGo e Now). E si può cominciare a sognare!