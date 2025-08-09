La Granda sotto le stelle: weekend di festa, cultura e natura prima di Ferragosto

Nel secondo week end di agosto, proseguono le feste patronali, concentrate soprattutto intorno alla ricorrenza di San Lorenzo e sono numerose le iniziative per osservare la volta celeste e le stelle cadenti.

In tante piazze della Granda balli, musica, cene sotto le stelle, spettacoli pirotecnici, giochi e divertimenti per grandi e piccini. Con Castelli Aperti è possibile visitare luoghi straordinari di grande fascino e restano tantissime le proposte di eventi outdoor, con escursioni enogastronomiche, festival, trekking e visite guidate in luoghi di montagna, collina e pianura, tutti da scoprire.

Continua la stagione delle sagre, soprattutto nelle località montane, delle mostre d’arte e fotografiche, dei mercatini e delle rassegne culturali.

Ricordiamo che le attività all’aperto vanno programmate sempre consultando prima le previsioni meteo. Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

Prosegue l’estate di Castelli Aperti. Eccone una sintesi:

In Langa, il Castello Falletti di Barolo con il WiMu è visitabile dalle 10.30 alle 19, mentre ad Alba il Museo Diocesano è aperto nel pomeriggio.

A Cherasco, Palazzo Salmatoris propone le sue mostre gratuitamente dalle 9.30 alle 18.30.

A Saluzzo, cuore storico del Marchesato, si potranno visitare La Castiglia, Casa Cavassa, la Torre Civica, la Pinacoteca Olivero e la Casa Natale di Silvio Pellico, tutte con orari estesi (dalle 10 alle 19 circa).

Da non perdere anche il Castello della Manta (FAI), quello di Roddi con visite guidate su prenotazione, il Castello Reale di Govone e quello di Verzuolo.

A Fossano, tour guidati al Castello dei Principi d’Acaja.

A Bra si potranno visitare La Zizzola, il Museo Craveri e Palazzo Traversa, mentre a Caraglio si entra al Filatoio.

Il viaggio prosegue con i musei di Savigliano, il Castello di Serralunga d’Alba, la Torre di Corneliano, il borgo di Priero, il Castello di Mombasiglio, Magliano Alfieri e il Museo Bonaparte, per una giornata ricca e stratificata come la storia che questi luoghi raccontano.

Prosegue l'estate di Castelli Aperti.

CUNEO: TANGO ARGENTINO

Sabato 9 agosto, dalle ore 20 alle 23, all’altezza del civico 36 (di fronte al Bar Bobo) si esibiranno i ballerini Cecilia Diaz e Oscar Gauna, protagonisti di una performance che riporterà la danza nel cuore del Corso, dove negli anni ’70 sorgeva una delle più celebri sale da ballo della città, Il Cavallino Rosso.

CUNEO: VISITA AL PARCO FLUVIALE

Sabato 9 agosto, dalle 10.30 alle 12, vista guidata al parco fluviale adatta e famiglie, con laboratorio sensoriale. Info: www.parcofluvialegessostura.it

ALBA: ALBA SOTTERRANEA

Sabato 9 e domenica 10 agosto possibili le visite ad Alba Sotterranea, con ritrovo 15 minuti prima presso piazza Risorgimento accanto al Comune. Turni in orario 10.30 - 15 - 16. Info: www.ambientecultura.it.

ALBA: CANTIERI APERTI AL MUDI

Sabato 9 agosto sarà possibile, durante l’orario di apertura del MUDI, partecipare ad una speciale visita guidata allo scavo archeologico a cura delle archeologhe e delle storiche dell’arte del museo, accompagnati dai restauratori de La Bottegaccia che illustreranno i lavori in corso e potranno rispondere a domande e curiosità. Info: https://visitmudi.it/cantieri-aperti/

ALBA: SAN LORENZO

Domenica 10 agosto, alle ore 18, celebrazione solenne dell’Eucarestia in onore di San Lorenzo, presieduta dal Cardinale Gambetti, arciprete della basilica di San Pietro in Roma, con la partecipazione della Corale di S. Lorenzo. La Santa Messa sarà preceduta dalla “Processione”, da via Vida a piazza Risorgimento, con l’ingresso nella Cattedrale che conserva la reliquia del Santo.

I festeggiamenti proseguiranno con “La notte delle stelle”, eventi promossi dall’Assessorato alla Cultura, Turismo e Manifestazioni del Comune di Alba e dal Borgo di San Lorenzo.

ACCEGLIO: CONCERTO PER ORGANO E SAX

Sabato 9 agosto alle ore 21, concerto per organo e saxofono nella chiesa parrocchiale di Acceglio (Borgo Villa, 3). Ad esibirsi Daniela Wahler al sax, e Thomas Haller, che suonerà lo storico organo del 1895. Musiche dI Bach, Bédard, Fauré, Binge e Gershwin. Info: https://www.amicimusicasavigliano.org/

ACCEGLIO: GIALLOVERDE

Domenica 10 agosto, alle ore 17, al birrificio Alp in borgata Frere, aperitivo con gli autori dei racconti editi da “Nerosubianco” e l’attore Luca Occelli. Info 329 13 65 655 - pontedeldialogodronero@gmail.com

ACCEGLIO - CHIAPPERA: MOSTRA E BALLI OCCITANI

Sabato 9 agosto, dalle 10 alle 18 visitabile nella chiesa di Santa Margherita la mostra “Jubil-Art” con dipinti di Giorgio Arrigoni e annullo filatelico. La mostra sarà aperta anche domenica 10 agosto dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19.

BATTIFOLLO: ESCURSIONE

Domenica 10 agosto, ritrovo alle ore 9, per escursione ad anello Battifollo-Colle San Giacomo di lunghezza km 14 - dsl 300 mt. con guida. Info: 348 45 26 914.

BERGOLO: ECO FESTIVAL

Sabato 9 e domenica 10 agosto si svolgerà “iEco Festival -Un futuro sostenibile da costruire insieme”, evento annuale aperto a tutti, nato per promuovere la sostenibilità ambientale e sociale attraverso esperienze pratiche, educative e artistiche. Due giorni di musica dal vivo, laboratori su sostenibilità e benessere, cibo locale a km 0, attività nella natura, incontri, scambi, partecipazione. Info : https://www.ecofestival.info/programma

BERNEZZO - SAN ROCCO: MERENDEROS SOTTO LE STELLE

Sabato 9 agosto serata “Merenderos sotto le stelle” presso la caffetteria e pasticceria Musso. Occorre portare cibo e bevande, presenti tavoli e panche. Info: 0171/300448

BORGO SAN DALMAZZO - SANT’ANTONIO ARADOLO: FESTA DI SAN LORENZO

Sabato 9 agosto, in mattinata, partenza per una camminata fra i tetti disseminati nei boschi. Al ritorno polentata in frazione. Domenica 10 agosto S. Messa alle ore 16 con processione e rinfresco.

BOVES - SAN MAURO: FESTA DI SAN DONATO

Sabato 9 agosto dalle 14.30 gara alle bocce e la sera, dalle 20 “Polentata di San Donato”. Domenica 10 agosto S. Messa alle ore 11 e rinfresco offerto dal comitato organizzatore.

BRA: A RIVEDER LE STELLE

Sabato 9 agosto apertura straordinaria notturna del Parco della Zizzola a Bra in prossimità della Notte di San Lorenzo. Progetto Mousikon a cura di Zizzola Turismo e Cultura. Info: https://zizzolaturismoecultura.webnode.it/

BRONDELLO: GRAN BALLO E DANZE OCCITANE

Sabato 9 agosto, dalle 17, danze occitane con Daniela Mandrile, e a seguire “cena occitana” a cura della Pro Loco Brondello, per portare anche il gusto delle Terre del Monviso nel Festival Occit’amo. Dalle 21.30 serata di musica e ballo con Bistrò Dalfin. Info: https://www.occitamo.it/

BUSCA: ESCURSIONE ALLE CAVE

Domenica 10 agosto, con partenze alle ore 9.30 e alle ore 15 dal Parco Museo dell'Ingenio, escursioni in compagnia di un accompagnatore naturalistico alle cave dell’alabastro rosa di Busca. Info: 353 46 94 406.

CANOSIO - PREIT: BADIA DI SAN LORENZO

Domenica 10 agosto rievocazione storica della badia di San Lorenzo in borgata Preit, con S. Messa alle ore 10.30, processione e benedizione dei bambini, vendita all’incanto e alle 16 incoronazione del nuovo Abbà.

CARAGLIO - SAN LORENZO: NON SOLO BIRRA

Sabato 9 agosto prosegue “Non solo birra” in frazione San Lorenzo di Caraglio, con “Gran grigliata mista” e DJ Set di Cirillo Jr, Farkas Dj e Meiron. Domenica 10 agosto, nel pomeriggio si disputeranno le finali dei tornei di calcio a 5 e beach volley. In serata cena “Tutti a tavola con il bollito”. Info: 366 92 31 100.

CASTELDELFINO: IL BUDELLINO

Sabato 9 e domenica 10 agosto, nel centro storico di Casteldelfino, si tiene "Il Budellino", una rassegna di negozietti tipici accompagnata da numerosi eventi culturali e musicali. Info: www.comune.casteldelfino.cn.it/Dettaglionews?IDNews=350961

CASTELMAGNO: LE ALTEZZE DI FRANCO

Sabato 9 agosto alle ore 18, presso il rifugio Maraman, evento “Le altezze di Franco, frammenti di verità sepolte” live con musiche di Franco Battiato. Info: 391 12 13 232

CHERASCO: MOSTRA TOMMASO CASCELLA

Sabato 9 e domenica 10 agosto visitabile nelle storiche sale di Palazzo Salmatoris, la mostra con le opere dell’artista romano Tommaso Cascella. Orario: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Ingresso libero e gratuito. Info: https://www.turismoeventicherasco.it/ITA/eventi-e-mostre

CHIANALE: BALLI OCCITANI

Sabato 9 agosto dalle ore 21.30, balli tradizionali e musica occitana nella piazza di uno dei borghi più belli d’Italia.

CHIUSA DI PESIO: FIERA DEL VINTAGE

Sabato 9 agosto, dalle ore 17 "Drive In” in Via Roma, un tuffo negli anni d'oro con arena cinematografica a cielo aperto, dove saranno proiettati film iconici degli anni '50, '60, '70 e '80.

Domenica 10 agosto tradizionale "Fiera del Vintage", con vivace mercatino di antichità dove curiosi e collezionisti potranno scovare pezzi unici, mobili d'epoca, abbigliamento, accessori e molto altro. Esposizione di mezzi d'epoca. Info:342 85 10 262.

CEVA: CUGINE

Nel week end e fino al 17 agosto, a Poggi San Siro, frazione di Ceva, residenza artistica pensata per creare legami, ascoltare il territorio e agire insieme. Otto artiste e artisti vivranno e lavoreranno e si sintonizzeranno sul posto, innescando un processo di ascolto e relazione con il territorio e i suoi abitanti, in un periodo simbolico come quello della festa patronale di San Rocco. Ogni sera alle 21 è possibile interagire con gli artisti e le artiste. Info: https://collettivoeffe.it/

DEMONTE - CORNALETTO: FESTA DI SAN ROCCO

Sabato 9 agosto pomeriggio di tango argentino, cui seguiranno aperi-pizza e raviolata, e una serata danzante con Alex e la sua band.

Domenica 10 agosto gara bocce alla petanque ed esibizione della Imperial Dance. Cena a base di porchetta e musica dal vivo con Pietro Galassi. Info: 335 56 84 969 - 338 84 18 150.

DEMONTE: VISITE AL FORTE E A PALAZZO BORELLI

Sabato 9 agosto, alle ore 9,30 e alle ore 15.30 a Demonte, visite guidate presso il celebre Forte della Consolata. Ingresso a pagamento. Info: https://www.vallesturaexperience.it/

Domenica 10 agosto, alle 10.30 e alle 15.30 sarà possibile visitare Palazzo Borelli. Info: 328 20 32 182.

DOGLIANI: MUSICA OCCITANA

Sabato 9 agosto in piazza Belvedere alle ore 21 concerto della rassegna “La musica occitana incontra le Langhe” in cui si esibiranno il gruppo “Lou Serpent” e il pianista cuneese Leo Martina. Ingresso libero.

ELVA: I POETI SALGONO IN MONTAGNA

Sabato 9 e domenica 10 agosto, due giorni di poesia e cultura con passeggiate poetiche, poetry slam e un omaggio ai poeti Elvesi, a cura di Andrée Bella, Franco Baudino e Fulvio Bella. Info: https://www.vallemaira.org

ENTRACQUE: CONCERTO DAL BALCONE

Sabato 9 agosto alle ore 21 in piazza Giustizia e Libertà “Note di stelle” concerto con soprani e sax che si esibiranno dal balcone del municipio. www.turismoentracque.it

ENTRACQUE: MERCATINO E CONCERTO

Domenica 10 agosto dalle 8 alle 19, nel centro storico, mercatino dell’artigianato creativo. Alle ore 21, in piazza Giustizia e Libertà concerto rock acustico “Let’s rock” con Cristina Verra e Luca Allievi.

FRABOSA SOPRANA - FONTANE: RIAN ËD BIRRA

Sabato 9 agosto, dalle ore 20 a Fontane, frazione di Frabosa Soprana, serata a base di buon cibo e"Rian ëd birra", ruscelli di birra, oltre che cocktail e musica fino a tarda notte. Area camper e post o tenda disponibili. Info: 388 62 58 306 oppure 333 53 34 642.

FRABOSA SOPRANA: ORCHESTRA BRUNI IN CONCERTO

Domenica 10 agosto alle ore 21 l'orchestra d'archi "Bartolomeo Bruni" di Cuneo torna in concerto nella sala polivalente comunale in via Cantone 15, con le musiche di Mancini, Schönberg, Barber e Rota. Ingresso libero. Info: 0174/244010.

FRABOSA SOTTANA: FESTIVAL ALPI DEL MARE

Sabato 9 agosto e domenica 10 agosto presso il Gala Palace, si svolgerà il Festival delle Alpi del mare. Liguria e Piemonte si uniscono in due giornate di cucina, musica, shopping e street food. Info: https://infopointmondole.it/

GARESSIO: CHEERS - LA FESTA DELLA BIRRA

Sabato 9 agosto prosegue la 4a edizione di Cheers Music and Beer Festival. Musica, birra e vibrazioni positive alla pista di pattinaggio di via Aleramo. Torna anche una nuova edizione del contest musicale. Info: https://cheersgaressio.it/

GRINZANE CAVOUR: MUSICA PER LE STELLE

Domenica 10 agosto, alle ore 21, nel Parco del Castello, “Musica per le stelle” con Sandro De Palma al pianoforte nell’ambito di Alba Music Festival. Info: https://www.albamusicfestival.com

LA MORRA: MOSTRA NO STORY TELLING

Nel week end sarà visitabile la mostra “No story telling” di Domenico Falcone, a cura di Chiara Fissore, presso la storica Torre Campanaria di La Morra. L’ingresso alla mostra è libero dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. Info: www.visitlamorra.it/

LEQUIO BERRIA: MANGIA EN D’ANDA

Sabato 9 agosto dalle ore 20 passeggiata sotto le stelle degustando i piatti della tradizione. Musica con Jack & Cesca e DJ Mauro Vay. Spettacolo degli sbandieratori e musici del Borgo Moretta e gran finale con spettacolo pirotecnico.

LIMONE PIEMONTE: L’OPERA IN SALOTTO

Sabato 9 agosto presso il Teatro "Alla Confraternita" di Limone, alle ore 21.15, il Trio Opera Viwa propone il concerto L'opera in salotto. L'appuntamento è parte del Festival Accademie in Valle giunto alla XVIII edizione. Ingresso libero. Info: https://www.limoneturismo.it

MAGLIANO ALFIERI: #ONDEFRIX

Sabato 9 e domenica 10 agosto, presso il Campo Sportivo, due serate di grande musica “#Onde Frix”, in nome e ricordo di Matteo Cane, condotte da Andrea Cassi di #SchoolOfRadio.

MANGO - SAN DONATO: FESTA PATRONALE

Domenica 10 agosto, alle ore 17, passeggiata d’Arte, animata dal duo I Dui Falabrac e laboratorio-spettacolo “Alice e le parole meravigliose”, realizzato dalla compagnia Donchisciottesiamonoi. A seguire, ore 17.30, inaugurazione della mostra fotografica “Uno sguardo, tre visioni”, rinfresco presso la Casa delle Memorie e dalle ore 20 cena con musica “Serata Latina”. Info: 389 97 63 043 - 339 27 49 585.

MANTA: CAMMINATA AL CHIARO DI LUNA

Sabato 9 agosto, possibilità di un picnic o aperitivo dalle 19.45 all'interno della suggestiva cornice del giardino del Castello e a seguire, alle ore 21, “Camminata con la luna piena, speciale vie di natura e cultura”, esperienza serale unica, una camminata notturna al chiaro di luna per esplorare l'ambiente, i paesaggi circostanti e ascoltare il bosco in orario serale, avvolti dalla magia della luna piena. Evento a pagamento. Info: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-della-manta

MELLE: SAGRA DEL TOUMIN DAL MEL

Domenica 10 agosto, si svolgerà la 52a “Sagra del Toumin dal Mel”, mercato dei prodotti tipici locali lungo le vie cittadine, musica dal vivo, laboratori, buon cibo e molto altro! Ingresso libero e gratuito. Info: https://visitmelle.it/

MOMBASIGLIO: CONCERTO IN GIARDINO

Domenica 10 agosto, alle ore 21, il giardino del Castello di Mombasiglio ospita un concerto della Banda Musicale Adriano-Bersone Masenti di Ceva e della Banda Musicale di Mondovì. Ingresso libero con possibilità di visitare il castello. Info: 011/19560449.

MONDOVÌ - SAN BIAGIO: SAN BIAGIO IN FESTA

Sabato 9 agosto nell’ambito della festa di San Magno, cena comunitaria in frazione, con grigliata e Visual Dj. Domenica 10 agosto celebrazioni religiose al mattino e alle ore 20 “Polentata” con musica by Alberto & Simone. Info: 333 82 48 005 - 331 87 29 415.

MONDOVÌ: CUBIQA

Sabato 9 agosto, presso la Chiesa della Missione, visitabile durante le visite guidate previste alle ore 11 e 15.30 l’esposizione delle 17 Bocce Quadre rielaborate in chiave artistica. Info: 345 48 10 944.

NEIVE: LANGHE PHOTO FESTIVAL 2025

Nel week end visitabile nel centro storico di Neive il Festival dedicato all’Arte Fotografica, con 8 mostre con oltre 250 fotografie esposte e promosso dall’Associazione Culturale LAC. Info: https://www.langhephotofestival.com/infoetickets

ORMEA: CONCERTO PM BLUES

Sabato 9 agosto, alle ore 21 in piazza Nani, serata all’insegna della musica dal vivo e atmosfere blues con il concerto dei PM BLUES. Info: www.ulmeta.it

ORMEA: L'ANTIQUARIATO DEL CUORE

Domenica 10 agosto, nel centro storico di Ormea, tornano i mercatini dell'antiquariato e del riuso "L'Antiquariato del Cuore". Info: 338 65 71 053.

ORMEA: LA SARACENA SOTTO LE STELLE

Domenica 10 agosto, a partire dalle ore 19, presso il Parco Giochi Pollicino, la “saraCena sotto le stelle”, tradizionale Polenta Saracena di Barchi, accompagnata da salsiccia e patatine fritte. Info: proloco.ormea@tiscali.it

ORMEA: POMPIEROPOLI

Domenica 10 agosto a partire dalle ore 14, al Parco Giochi Pollicino, i Vigili del Fuoco volontari di Ormea organizzano l’11ª edizione di “Pompieropoli”. Info: 0174/392157.

OSTANA: BALLI OCCITANI

Sabato 9 agosto, dalle ore 17 alle 19, nell'Ala Coperta, “Gran Ballo con Le Danze Occitane”. Dalle 21.30 "Bistrò Dalfin", danze, street food e birra artigianale per portare anche il gusto nel Festival Occit’amo. Ingresso libero. Info: 0175/43527.

PAESANA: STRAPAESANA

Sabato 9 agosto appuntamento con la 48a edizione della Strapaesana, gara podistica e passeggiata aperta a tutti lungo il tradizionale percorso di 5 km. La partenza è prevista alle ore 17 in via Po e si arriverà in piazza Vittorio Veneto, dove sarà anche allestito un punto ristoro. Info: https://linktr.ee/pro.loco.paesana

PEVERAGNO - SAN LORENZO: L’ESTATE DI SAN LORENZO

Sabato 9 agosto proseguono i festeggiamenti patronali con la cena in frazione. Domenica 10 agosto alle 16.30 attrazioni varie, fra cui giri a cavallo, spettacolo di falconeria ed esposizione auto storiche. Dalle 19.30 Pizza-fest.

PRAZZO: TORNEO DEI CEPPI 2025

Nel weekend del 9 e 10 agosto, tornei di beach volley e calcio a 5. Non mancheranno punti ristoro e DJ Set ad accompagnare le serate. La quarta edizione dell’evento si svolgerà dal 9 al 14 agosto, con un programma distribuito su cinque giorni, che unisce attività all’aria aperta e spirito di comunità Info: https://bento.me/torneo-dei-ceppi

PRAZZO - SAN MICHELE: MESSA SUL CHERSOGNO

Domenica 10 agosto, alle ore 11, S. Messa sulla cima del Chersogno e dalle ore 19 momento conviviale a Borgata Chiesa, con concerto del gruppo “Banda quadra”. Info: 366 66 84 325.

RACCONIGI: OSPITI AL CASTELLO

Domenica 10 agosto, speciale visita guidata al Castello di Racconigi con particolare attenzione ai tanti personaggi (nobili, diplomatici, artisti, scienziati ecc...) che sono passati per la cittadina e per il suo castello. Appuntamento alle ore 11.30 e 14.45 nei pressi del Palazzo Comunale in Piazza Carlo Alberto I. Info: https://www.cuneoalps.it/

RACCONIGI: PARCOSCENICO

Domenica 10 agosto, alle ore 16, presso il Parco del Castello di Racconigi appuntamento con "Parcoscenico", viaggio teatrale che intreccia storia, musica, ironia e immaginazione alla scoperta della Margaria, uno dei luoghi più affascinanti e nascosti del Parco, da poco riaperto al pubblico. Info: https://kalata.it/parcoscenico-al-castello-di-racconigi/

RIFORANO: FESTA DI SAN LORENZO

Sabato 9 agosto si festeggia San Lorenzo con la “Serata pesce”. Domenica 10 agosto S. Messa alle 11 con benedizione di autovetture. Nel pomeriggio giochi popolari. Dalle 21 serata danzante con Marco&Deber Band.

ROASCHIA: SERATA GASTRONOMICA

Sabato 9 agosto, a partire dalle ore 19.30, appuntamento presso piazza Monte Ortigara per una serata gastronomica a cura del consorzio "Balin del Re". Info: 349 18 46 071 - 347 11 97 214.

ROBILANTE: CONCERTO A DUE

Domenica 10 agosto, alle 17.30, presso la chiesa parrocchiale, concerto “A due” con Ilaria Bogetti e Umberto Bo, nell’ambito della rassegna internazionale “La route royale des orgues”.

ROBURENT - CARDINI: LABORATORIO BAMBINI E CENA

Sabato 9 agosto alle ore 16, la Pro Loco Cardini organizza un laboratorio per bambini. Si andrà alla scoperta di api e farfalle, si imparerà a costruire un rifugio per impollinatori e si realizzerà un bee hotel. L’iscrizione è obbligatoria. In serata cena con la famosa porchetta di Tarcisio e musica con i “John Deer”. Domenica 10 agosto, alle ore 16, laboratorio di pittura per i bambini, organizzato da Tondo Pesto. Info: 0174/227560.

ROBURENT: CACCIA AL TESORO

Domenica 10 agosto, alle ore 16, presso la tensostruttura e campo sportivo a Roburent, "Caccia al tesoro" organizzata dalla Pro Loco Roburent.

ROBURENT - SAN GIACOMO: MERCATINI

Domenica 10 agosto si svolgerà durante la giornata il “Mercato Straordinario di Crocettapiù in Tour”, vasto assortimento di stock griffe e prontomoda dal Mercato Crocetta di Torino, tra cui abbigliamento, calzature, accessori e arredo casa. Info: 370 31 17 382.

SALICETO: FESTA DI SAN LORENZO

Sabato 9 agosto proseguono i festeggiamenti patronali. Alle ore 18 in sala conferenze concerto di Alessio Pagliero al pianoforte. Apertura alle 19.30 dello stand gastronomico e alle 21.30 musica con l’orchestra di Sonia De Castelli. Domenica 10 agosto dalle 9 raduno, sfilata e benedizione trattori, pranzo e nel pomeriggio giochi popolari. In serata apertura stand gastronomico e dalle 22 musica con Studio 54 e DJ Ravenga. Info: pagina FB e proloco.saliceto@libero.it

SALUZZO: UNA NOTTE A CASA CAVASSA

Sabato 9 agosto, dalle ore 21 alle 23 (ultimo ingresso alle 22.30), speciale visita guidata serale al Museo Civico Casa Cavassa. Info: https://visitsaluzzo.it/

SAMPEYRE: CENA IN BIANCO E ROSSO

Sabato 9 agosto, alle ore 21, in piazza della Vittoria, festa con cena per festeggiare e sostenere la Croce Rossa con musica dal vivo a cura dei “A tutto ritmo”.

VALDIERI: UNA MONTAGNA DI STORIE

Sabato 9 agosto, a partire dalle ore 17, presso il Parco Archeologico di Valdieri, spettacolo teatrale per bambini dedicato ai grandi cavalieri della storia e della letteratura. Evento a pagamento. Info: https://www.montagnedelmare.it/

VALDIERI - SAN LORENZO: FESTA PATRONALE

Sabato 9 agosto, alle ore 20.30, S. Messa e fiaccolata accompagnata dal coro delle voci bianche di Valdieri. Seguirà infresco offerto dal circolo Acli San Lorenzo - Desertetto.

Domenica 10 agosto, alle ore 11 S. Messa e a seguire “Sagra delle Tagliatelle”, stima del cesto, giochi popolari e intrattenimenti vari.

VERNANTE: MIRABILIA A VERNANTE

Sabato 9 e domenica 10 agosto, nell’ambito della XVIIIma edizione di Mirabilia International Circus & Performing Arts Festival "Gimme Shelter", tappa “On the road” a Vernante. Info: https://www.festivalmirabilia.it/

VERNANTE: C’ERA VITA FRA QUESTE MURA

Sabato 9 e domenica 10 agosto, ultimo weekend di apertura in orario 10-12 e 16-18.30, della mostra "C'era vita tra queste mura. Segni dell'abbandono nelle valli cuneesi" con fotografie di Nanni Villani, presso l'ufficio turistico. Info: 0171/920550.

VICOFORTE: MANGIANDO SOTTO LE STELLE

Sabato 9 agosto torna “Mangiando sotto le stelle”, la passeggiata enogastronomica che si svolge al calar della notte sulle colline vicesi. Ritrovo presso impianti sportivi comunali, percorso di circa sei chilometri con sette tappe e degustazione di altrettanti piatti della tradizione culinaria locale. In ogni tappa danze e intrattenimenti musicali. Sarà assegnato un premio speciale per il gruppo di partecipanti più originale. Info: 320 49 48 116.

VILLAFALLETTO - MONSOLA: MONSOLA SOTTO LE STELLE

Sabato 9 agosto festa della Birra con musica di Matteo Dianti Dj Elia DJ Mothif. Domenica 10 agosto alle ore 10.30 S. Messa con banda musicale “Conte Corrado Falletti”, rinfresco e benedizione mezzi agricoli. Alle 12.30 pranzo di San Lorenzo. Nel pomeriggio raduno dei trattori, dei mezzi agricoli e delle moto, nel nuovo formato “Tractorbike”. Alle 20 “Apericena alla buna” e musica dal vivo con Avalon. Info: 345 12 80 556 - 345 81 41 519.

VINADIO: TEMPORARY SHOP

Nel week end sarà aperta nel Forte di Vinadio la tredicesima edizione di “Temporary Shop", manifestazione che si impegna a valorizzare le eccellenze del territorio, dando la possibilità ad artigiani e produttori locali di esporre e promuovere prodotti unici e di alta qualità realizzati con passione e maestria. Info: https://fondazioneartea.org/



