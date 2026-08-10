NUOTO / Sara Curtis alza l’asticella agli Europei e accede alla finale dei 100 stile libero: “Contenta del passo in avanti fatto”

Come facilmente prevedibile, con il passare dei turni sale anche la condizione di Sara Curtis che nella serata odierna, lunedì 10 agosto, ha superato la semifinale dei 100 stile libero agli Europei in vasca.

Davanti al pubblico dell’Olympic Aquatic Centre di Parigi la 19enne di Savigliano ha così staccato il pass per la finale della gara regina in programma domani a partire dalle 18:30.

La giovane stella azzurra ha fatto segnare un ottimo 52”93 che le è valso il secondo tempo assoluto dietro alla fuoriclasse Marrit Steenbergen (52”44 con il nuovo record dei campionati). La cuneese ha dominato la propria semifinale ed è apparsa in controllo totale: dopo una buona partenza la sua azione si è estesa egregiamente e, negli ultimi venti metri, è sembrata alzare leggermente il piede dall’acceleratore facendo ben sperare in vista della finale.

Queste le parole di Sara Curtis ai microfoni Rai al termine della prova pomeridiana: “Sono molto contenta, era il tempo che volevo. Il mio obiettivo era poter partire di fianco a Marrit domani e così sarà. Ho fatto un passaggio ai 50 metri più veloce di stamattina ed era quello che volevo. È stata tosta ma sono felice del passo in avanti fatto. Sono contenta di aver gestito bene il doppio impegno odierno. Non è mai facile iniziare il programma con i 100 stile: si rompe bene il ghiaccio ma fisicamente è dispendioso. Mi sento più forte mentalmente, ho imparato a gestire bene le emozioni e mi accetto. Sono molto felice, non vedo l’ora che sia domani”.

Dunque, un ottimo miglioramento per la saviglianese che in mattinata aveva superato le batterie con il quarto tempo complessivo, ottenuto grazie a un buon 53”76.

Sara Curtis tornerà presumibilmente in gara domani mattina, martedì 11 agosto, per il primo turno della staffetta 4x100 mista mixed. In serata, a partire dalle ore 18:30, la cuneese prenderà il via nell’ultimo atto della gara appena citata (se arriverà la qualificazione) e nella finale dei 100 stile libero.