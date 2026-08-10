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Attualità | 10 agosto 2026, 17:09

La Croce Rossa di Monesiglio festeggia 50 anni: riconoscimento dalla Provincia per mezzo secolo di servizio in Alta Langa

Celebrato l'importante traguardo della realtà storica fondata nel 1975. Il presidente Luca Robaldo consegna un diploma d'onore al presidente del Comitato Pierluigi Dotta

'intervento del presidente Robaldo durante la celebrazione dei 50 anni del comitato C.R.I. di Monesiglio

'intervento del presidente Robaldo durante la celebrazione dei 50 anni del comitato C.R.I. di Monesiglio

Fine settimana di festa in Alta Langa per il cinquantesimo anniversario del Comitato territoriale della Croce Rossa Italiana di Monesiglio. Alle celebrazioni ha partecipato anche il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, che ha consegnato al presidente del Comitato, Pierluigi Dotta, un diploma di ringraziamento per l'attività svolta in mezzo secolo di servizio a favore delle comunità del territorio.

Nato nel 1975, il Comitato di Monesiglio rappresenta una delle realtà storiche della Croce Rossa nella Granda e opera nei Comuni dell'Alta Langa e delle valli Belbo e Bormida. Per celebrare l'importante traguardo sono state organizzate due giornate di iniziative con il coinvolgimento di numerosi Comuni, tra cui il "Tour delle Panchine C.R.I.", accompagnato dalla Fanfara nazionale della Croce Rossa Italiana.

Nel corso della manifestazione è stato ricordato il ruolo svolto quotidianamente dai volontari, punto di riferimento per i servizi di emergenza, soccorso e assistenza alla popolazione. Il Comitato, guidato da Pierluigi Dotta, ha sede a Monesiglio e dispone anche delle unità territoriali di Bosia e Saliceto.

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