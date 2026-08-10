Considerazioni sui dibattiti di Verbania

In merito alle richieste arrivate tramite la petizione contro il lungolago Sergio Ramelli e alla proposta della giunta comunale di Verbania vorrei espormi ribadendo un concetto ormai noto ma spesso ignorato dalla sinistra italiana.

La memoria storica appartiene al popolo italiano e non ad una identità politica; le Brigate Rosse hanno rappresentato due decenni di terrore per la nostra nazione ed è necessario ricordare e commemorare i caduti innocenti vittime delle loro aggressioni. Da rappresentante dell’istituzione regionale invito ed anzi incito il sindaco Giandomenico Albertella e la giunta del comune a non farsi problemi se portati avanti da chi crede che la storia e le memorie del paese debbano appartenere solo ad una fazione.

Ringrazio inoltre il comune per l'iniziativa presa in ricordo di una grande ingiustizia.

Federica Barbero, Consigliere regionale