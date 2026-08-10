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Politica | 10 agosto 2026, 08:35

Considerazioni sui dibattiti di Verbania

Ringrazio inoltre il comune per l'iniziativa presa in ricordo di una grande ingiustizia.

Considerazioni sui dibattiti di Verbania

In merito alle richieste arrivate tramite la petizione contro il lungolago Sergio Ramelli e alla proposta della giunta comunale di Verbania vorrei espormi ribadendo un concetto ormai noto ma spesso ignorato dalla sinistra italiana.

La memoria storica appartiene al popolo italiano e non ad una identità politica; le Brigate Rosse hanno rappresentato due decenni di terrore per la nostra nazione ed è necessario ricordare e commemorare i caduti innocenti vittime delle loro aggressioni. Da rappresentante dell’istituzione regionale invito ed anzi incito il sindaco Giandomenico Albertella e la giunta del comune a non farsi problemi se portati avanti da chi crede che la storia e le memorie del paese debbano appartenere solo ad una fazione.

Ringrazio inoltre il comune per l'iniziativa presa in ricordo di una grande ingiustizia.

Federica Barbero, Consigliere regionale

C.S.

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