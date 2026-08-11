Ostana, una giornata per guardare al futuro nel segno della "convivencia"

Comunità, memoria e futuro. Sono questi i temi al centro di 'Ostana Convivencia', l'iniziativa in programma lunedì 17 agosto alle 10,30, sotto l'Ala Comunale del paese dell'alta valle Po, pensata come un momento di incontro, confronto e condivisione sul presente e sulle prospettive del paese.

Una giornata per raccontare il percorso compiuto da Ostana negli ultimi anni, fare il punto sui progetti realizzati e sui lavori in corso e, allo stesso tempo, presentare le opportunità che potranno accompagnare la crescita futura del borgo. L'appuntamento sarà l'occasione per illustrare i riconoscimenti ottenuti, i progetti portati a termine, gli interventi in corso, i bandi presentati e le nuove opportunità, ma anche per mettere in evidenza le collaborazioni e le attività che contribuiscono quotidianamente alla vita della comunità.

Ad aprire la mattinata, alle 10,30, saranno i saluti istituzionali del sindaco Giacomo Lombardo e dell'Amministrazione comunale. Alle 10,45 sarà quindi presentato il quadro di 'Ostana oggi', con un approfondimento sui riconoscimenti ricevuti, tra cui quello legato ai Borghi più belli d'Italia, sui progetti realizzati e sui lavori attualmente in corso.

Alle 11,20 lo sguardo si sposterà su 'Ostana domani", con la presentazione dei bandi ai quali il Comune ha partecipato, delle opportunità future e delle collaborazioni attraverso le quali costruire una visione condivisa del paese. Un momento particolarmente importante per comprendere come le progettualità attuali possano trasformarsi in nuove occasioni di sviluppo e valorizzazione del territorio.

La mattinata proseguirà alle 11,50 con 'Le attività del paese', dando voce ad associazioni, operatori, giovani e imprese locali. L'obiettivo è valorizzare il contributo delle diverse realtà che compongono la comunità ostanese e creare uno spazio di confronto aperto, nel quale ciascuno possa portare idee, esperienze e proposte.

All'interno dell'incontro sarà inoltre dedicato un momento speciale al ricordo di Ines Cavalcanti, figura considerata fondamentale nella storia recente di Ostana. "Un momento particolare – spiega il sindaco Giacomo Lombardo – sarà dedicato al ricordo di Ines Cavalcanti, figura fondamentale nella storia di Ostana, il cui impegno ha contribuito a costruire una visione fondata sulla cultura, sull'accoglienza, sulla partecipazione e sulla 'convivencia"'.

Un termine, quello di 'convivencia', che rappresenta anche lo spirito dell'intera iniziativa: mettere insieme persone, esperienze e idee per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e costruire insieme il futuro del paese.

"L'incontro vuole essere soprattutto un'occasione di dialogo e partecipazione – aggiunge Lombardo – aperta ai residenti, alle attività locali, alle associazioni, alle istituzioni e a tutti coloro che hanno a cuore Ostana. Come amministrazione comunale invitiamo residenti e turisti a partecipare".

La mattinata si concluderà alle 12,30 con 'Convivencia!', un momento conviviale accompagnato da musica. L'invito è quello di partecipare non soltanto all'incontro, ma anche all'aperitivo: chi lo desidera potrà portare qualcosa da condividere, contribuendo così concretamente allo spirito di collaborazione che dà il nome all'appuntamento.

Una giornata, che vuole unire comunità, sostenibilità, identità, collaborazione e futuro, con l'idea che Ostana sia un patrimonio condiviso perché come dice il motto dell'evento: "Ostana è di tutti, è di chi ci vive, di chi ci torna e di chi ci crede".