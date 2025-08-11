Cuneo, gesto folle nella notte: donna ubriaca lancia il cane dalla finestra

Nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 agosto, intorno all’1:00, le forze dell’ordine sono intervenute in via 1 Maggio, a Cuneo, a seguito di una segnalazione al numero di emergenza 112. Un residente ha riferito di aver visto un animale precipitare dal secondo piano di un’abitazione privata.

Sul posto sono giunti gli agenti della Questura di Cuneo con le Volanti. Contestualmente, un altro vicino stava prestando soccorso a una donna trovata incosciente all’interno dell’appartamento, con la porta d’ingresso visibilmente danneggiata.

Secondo la prima ricostruzione, la donna, in stato di alterazione psicofisica presumibilmente dovuta all’assunzione di alcolici, non avrebbe trovato le chiavi al momento del rientro e avrebbe forzato l’ingresso.

All’interno dell’abitazione si trovava un cane di piccola taglia, che avrebbe iniziato ad abbaiare per lo spavento. La donna, infastidita, avrebbe quindi afferrato l’animale e lo avrebbe lanciato dalla finestra. Il cane è deceduto sul colpo.

La donna è stata trasportata dal personale sanitario all’Ospedale Santa Croce, dove si trova tuttora ricoverata in stato di incoscienza. La Polizia è in attesa dell’esito clinico per procedere con eventuali provvedimenti giudiziari.

L’ipotesi di reato è maltrattamento di animali, disciplinata dall’articolo 544-ter del Codice Penale, che prevede la reclusione fino a tre anni e una sanzione pecuniaria fino a 30.000 euro.