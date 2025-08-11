Cervasca si prepara alla grande Castagnata: un evento che cresce tra tradizione e novità

Dopo il successo straordinario dello scorso anno con oltre 10.000 visitatori, la Castagnata di Cervasca si prepara a tornare con un’edizione ancora più ricca e partecipata. L’appuntamento è per il weekend lungo del 10, 11 e 12 ottobre 2025: tre giorni dedicati ai sapori, alla musica, alle tradizioni locali e, naturalmente, alla castagna servaschina.

L’evento, giunto alla 41ª Sagra dei “Pisacan” e alla 24ª Sagra della “Castagna Servaschina”, è organizzato dalla Pro Loco di Cervasca in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e tutte le associazioni del territorio, e offrirà un programma variegato: le serate di venerdì e sabato saranno all’insegna della gastronomia, con stand culinari e intrattenimento musicale, mentre domenica 12 ottobre, dalle 9 alle 19, si svolgerà la grande fiera espositiva con prodotti tipici, artigianato, ambulanti e spettacoli.

Una delle grandi novità di quest’anno è l’ampliamento dell’area fieristica, pensata per accogliere un numero maggiore di espositori. «Abbiamo deciso di creare un nuovo spazio per gli ambulanti, per rispondere alla forte richiesta di partecipazione e offrire ancora più attrattive ai visitatori», spiega l’assessore alle manifestazioni e allo sport Silvano Rinaudo. «L’obiettivo è continuare a far crescere questa manifestazione, ormai diventata un punto di riferimento per il nostro territorio».

L’intera manifestazione sarà ampiamente promossa attraverso social network, radio, stampa e televisione locali e regionali, garantendo così una forte visibilità agli espositori presenti.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 settembre.





Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare: Silvano: 333.3458666, Ufficio commercio: 0171.684817, oppure scrivere una e-mail all’indirizzo commercio@comune.cervasca.cn.it

La Castagnata di Cervasca si conferma anche quest’anno un evento imperdibile, tra profumi d’autunno, musica dal vivo e una fiera sempre più grande e partecipata.