Eventi | 11 agosto 2025, 14:42

Cervasca si prepara alla grande Castagnata: un evento che cresce tra tradizione e novità

Dal 10 al 12 ottobre, musica, sapori e mercatino nella storica Fiera d’autunno. Attesi migliaia di visitatori: spazio ampliato per gli espositori. Iscrizioni aperte fino al 20 settembre

La grande folla che ha accompagnato una scorsa edizione della Castagnata

Dopo il successo straordinario dello scorso anno con oltre 10.000 visitatori, la Castagnata di Cervasca si prepara a tornare con un’edizione ancora più ricca e partecipata. L’appuntamento è per il weekend lungo del 10, 11 e 12 ottobre 2025: tre giorni dedicati ai sapori, alla musica, alle tradizioni locali e, naturalmente, alla castagna servaschina.

L’evento, giunto alla 41ª Sagra dei “Pisacan” e alla 24ª Sagra della “Castagna Servaschina”, è organizzato dalla Pro Loco di Cervasca in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e tutte le associazioni del territorio, e offrirà un programma variegato: le serate di venerdì e sabato saranno all’insegna della gastronomia, con stand culinari e intrattenimento musicale, mentre domenica 12 ottobre, dalle 9 alle 19, si svolgerà la grande fiera espositiva con prodotti tipici, artigianato, ambulanti e spettacoli.

Una delle grandi novità di quest’anno è l’ampliamento dell’area fieristica, pensata per accogliere un numero maggiore di espositori. «Abbiamo deciso di creare un nuovo spazio per gli ambulanti, per rispondere alla forte richiesta di partecipazione e offrire ancora più attrattive ai visitatori», spiega l’assessore alle manifestazioni e allo sport Silvano Rinaudo. «L’obiettivo è continuare a far crescere questa manifestazione, ormai diventata un punto di riferimento per il nostro territorio».

L’intera manifestazione sarà ampiamente promossa attraverso social network, radio, stampa e televisione locali e regionali, garantendo così una forte visibilità agli espositori presenti.

Le iscrizioni sono aperte fino al 20 settembre.


 

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare: Silvano: 333.3458666, Ufficio commercio: 0171.684817, oppure scrivere una e-mail all’indirizzo commercio@comune.cervasca.cn.it

La Castagnata di Cervasca si conferma anche quest’anno un evento imperdibile, tra profumi d’autunno, musica dal vivo e una fiera sempre più grande e partecipata.

redazione

