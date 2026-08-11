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| 11 agosto 2026, 10:59

Siria, ex presidente Bashar al-Assad condannato a morte in contumacia

Siria, ex presidente Bashar al-Assad condannato a morte in contumacia

(Adnkronos) - Un tribunale siriano ha condannato a morte in contumacia l'ex presidente Bashar al-Assad, riconosciuto colpevole di "crimini di guerra" e "crimini contro l'umanità" commessi durante la guerra civile siriana.  

Si tratta della prima sentenza contro Assad pronunciata dalle autorità di transizione, che quest'anno hanno avviato processi, in presenza e in contumacia, contro esponenti del precedente governo.  

L'ex presidente è fuggito con la famiglia a Mosca nel dicembre 2024, mentre le forze guidate dagli islamisti avanzavano verso Damasco. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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