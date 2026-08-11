QUATTROZAMPE / Ducky è tornato a casa: il piccolo maltese ritrova la strada dopo due giorni di fuga

Ducky, il piccolo maltese fuggito dall'auto nei pressi di corso Brunet a Cuneo sabato 8 agosto, è tornato a casa.

La bella notizia è giunta alla nostra redazione oggi, martedì 11 agosto, dopo la pubblicazione dell'appello domenica 9 agosto. Si era spaventato molto e si era dato alla fuga.

“Dopo aver girato tutta Cuneo per due giorni seguendo le preziose informazioni di avvistamenti pervenuteci da tutte quelle brave persone, Ducky ha trovato da solo la strada di casa seguendo i suoi super poteri Attraverso l'olfatto, associato a luoghi conosciuti si è costruito la sua mappa mentale tornando così a casa. La sua proprietaria, intorno alle 22 di ieri lunedì 10/08/26,quando ormai esausta nella ricerca, stava posando la bicicletta in garage nel voltarsi Ducky era lì. Con la Signora Rolfo Valeria vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno dato informazioni sugli spostamenti di Ducky,chi ha partecipato alle ricerche, chi ci ha dato preziosi consigli attivando loro conoscenze nella ricerca: la sig.ra Franca Castagnero. Un grazie di cuore a tutti da Ducky un piccolo grande eroe”.