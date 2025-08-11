Chiusura del seminario interdiocesano di Fossano, la diocesi di Mondovì precisa: “Il vescovo contrario alla decisione”

Sempre meno sacerdoti e aspiranti tali. Il primo caso ha generato una riforma delle parrocchie che nella diocesi di Cuneo-Fossano si è tradotta nella riduzione da 115 a 102 e la nascita di unità pastorali guidate da un solo parroco.



Parallelamente il secondo ha portato alla chiusura del seminario interdiocesano di Fossano dopo ben 25 anni.

Era il luogo adibito alla preparazione degli studenti di teologia del Cuneese per il sacerdozio e da settembre si sposteranno sul seminario di Torino per le lezioni.



Già per l'anno appena concluso i 5 seminaristi si sono spostati sul capoluogo regionale per i corsi in modalità pendolare, unendosi ai 14 in loco.



I quattro vescovi della Granda, Cuneo-Fossano, Saluzzo, Alba e Mondovì si sono quindi incontrati il 13 giugno scorso per raggiungere una decisione condivisa sul futuro del seminario, che ormai non assolveva più al completo compito di formazione per i pochi studenti, avendo quindi meno confronto rispetto ai colleghi torinesi.



Lì dove è fondamentale il dialogo, riflettere e scambiarsi idee per maturare il proprio percorso, sembrava aver esaurito il suo senso di esistere e da qui una quasi scelta obbligata alla chiusura ed al trasferimento dei 5 giovani.



Una decisione, però, non condivisa dal vescovo di Mondovì che attraverso una nota della diocesi tiene a precisare: “La scelta di chiudere il Seminario Interdiocesano, oggetto dell’incontro, è stata compiuta dai vescovi presenti con il parere contrario ed esplicito del vescovo di Mondovì, coerentemente con le sue costanti prese di posizione degli ultimi cinque anni, motivate sia nelle riunioni dei vescovi delle diocesi interessate, (e condivise puntualmente con il Consiglio presbiterale della diocesi di Mondovì), sia nell'ultima sessione della Conferenza Episcopale Piemontese”.