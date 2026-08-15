Nonostante qualche goccia nessuno ferma il Ferragosto dei Vip tra mare e montagna con qualcuno all'estero

Il giorno dell'Assunta è per molti legati alla tradizione processione, messa e pic nic. Ecco perchè l'immagine di copertina è una statua di Maria di un piccolo santuario nelle valli cuneesi a simbolo proprio della tradizione locale.

Il presidente della Regione Alberto Cirio quest'anno è tornato al 15 agosto nella 'sua' Diano Marina.

L'assessore Paolo Bongioanni è presenza fissa a Frabosa per la Sagra del Raschera con il presidente della Provincia Luca Robaldo (nella foto in compagnia a Frabosa di Ezio Raviola della Compagnia di San Paolo).

L'assessore regionale Marco Gallo ha vissuto il Concerto di Ferragosto a Rucas con Danilo Rinaudo presidente Confcommercio, il consigliere Atl Mariano Occelli il sindaco Bagnolo Piemonte Roberto Baldi, mentre il sindaco Guido Giordana di Valdieri è rimasto in paese per le feste dell'Assunta

Alessandro Gino della storica concessionaria di auto cuneese ha scelto Prato Nevoso con la famiglia. Il presidente dell'Atl Alba Bra Langhe Roero Monferrato Astigiano Mariano Rabino con famiglia è stato alla Sirenetta di Savigliano, location di Bruno Alesso, noto imprenditore turistico cuneese. Luigi Barbero direttore Confcommercio Bra ha scelto Alassio. La super campionessa Stefania Belmondo è nella sua PonteBernardo con la famiglia. Il presidente della Cassa di Risparmio GianFranco Mondino a Valdieri per una grigliata speciale. Il Presidente nazionale di Federcasa Marco Buttieri in direzione Croazia con famiglia ed amici si è fermato a Bibbione. Massimo Camia, lo chef stellato, al lavoro nel suo ristorante, come pure il consigliere d'amministrazione della Fondazione Crc Mauro Bernardi nel suo locale il famoso Corso di Cuneo

Roberta Ceretto con il marito Giuseppe Blengini da lunedì sono in vendemmia, quindi quest’anno si pigia anche a Ferragosto qui a Vicoforte alla Monsignore dove producono Alta Langa. Il sindaco di Ceresole d'Alba Chiara Masia ha partecipato alla 6 delle 6 di Diano Marina. L'inarrivabile , uomo di banca e finanza, Beppe Ghisolfi è da tempo in alta montagna

Costinata in collina con amici Caragliesi per il direttore del Cuneo Volley Davide Bima, Daniele Ribero e Sonia sono in viaggio di nozze in Madagascar con tappa a Nosy Be, mentre Giulia Marro Ferragosto in Toscana, in famiglia con la nipotina mentre Carmine Maffettone direttore dell'Università Pegaso di Alba, Bra, Cuneo e Imperia ha scelto la giornata al mare con il piccolo Leonardo per il suo primo compleanno insieme a tutta la famiglia. Paolo Vulcano si è dedicato ad un anello ciclabile di circa 42 km che attraversa la media e bassa Valle Po da Paesana a Revello denominato Bike Monviso. Il noto vignettista Danilo Paparelli ha festeggiato il compleanno di un’amica nei dintorni di Montemale. Il Sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro si è goduto la giornata con amici a Castello di Pontechianale. Mauro Carlevaris ed Armando Erbì presidente del Parco Alpi Marittime hanno scelto la valle Stura. Saverio Isola non ha scelto le parti di roccia del Monviso.

Fabrizio Biolè è stato a casa in famiglia, a Clavesana, in porta di Langa, dove vive da alcuni anni, tra polpette di tonno al forno, pappardelle alle verdure e spiedini di frutta. Serena Garelli, soprano e consigliere comunale di Cuneo con la famiglia ha trascorso la giornata nella splendida Casa Margherita di Roccaforte Mondovì. Fabio Mozzone e sua moglie Francesca Massa sono al sole di Essaouira (Marocco) al Riad Baladin. Paolo Marsilio segna la giornata passando sul Ponte Morandi a Genova prima di una giornata piena di affetti. La scrittrice e critica enogastronomica Paola Gula in Corsica in barca a vela tutti insieme appassionatamente. Per Marco Bertone appuntamento ormai fisso sulle montagne di Castellar di Boves, da Paolo “Plucia” Pellegrino con 130, tra invitati ufficiali, amici degli amici e qualche immancabile imbucato. Oscar Giordano da Gianni e Milly per il Compleanno 63 anni di Gianni in una giornata speciale.

Ferragosto in Val Maira per Eva Callipo nel rispetto delle tradizioni, Luigi Fontana del Rotary Cuneo è stato in valle Gesso al mercatino di Entraque con la vista gradevole della diga di Entracque , il rifugio di Monte Gelas , ed in fine una passeggiata con vista affascinante del lago delle Rovine in compagnia della moglie ( Lina ) e figlia (Annalisa). Fulvio D'Alessandro, past presidente Federmanager Cuneo, a Diano Marina prima di partire per la Cornovaglia. Per Jacopo Denina giornata di lavoro in Farmacia a Pratonevoso

Il Sindaco Alberto Deninotti con Noemi Mallone per un ferragosto di famiglia, Alessia Bertolotto al mare con il suo libro DisFare Impresa ben fisso in spiaggia. Il Maestro Buffa e l'architetto Silvia Oberto al fresco a Molini di Triora.

Bartolomeo Bovetti ha trascorso il ferragosto con nipoti e amici alla tradizionale festa di Santa Maria delle Vigne. Ferragosto con i Salesiani per Silvia Gullino, presidente del Lions Club Bra Host, tra momenti di condivisione e preghiera insieme al direttore, don Riccardo Frigerio. Il risultato? Un pieno di pace e serenità in contatto con la spiritualità di don Bosco.

Il Consigliere Regionale Franco Graglia si è concesso un po' di relax immerso nella lavanda. Per Franco Giletta invece la giornata è stata trascorsa in studio, nel Marchesato, realizzando le opere per la mostra personale "Symbolum" che inaugurerà il 28 agosto nella Chiesa romanica di Santa Maria del Monastero di Manta.

Quindici agosto abitudinario per l'imprenditore Duilio Paolino che da 41 anni lo trascorre con la famiglia all'hotel Cormoran di Villasimius. Il giornalista Gian Maria Aliberti Gerbotto è ad Imperia a casa della mamma Silvia. Lo scrittore saluzzese, prima di ritornare in cattedra a settembre, sta approfittando della vacanze estive per ultimare il suo nuovo romanzo giallo con protagonista un famoso volto della tv e un noto sportivo del cuneese.

Gianfranco Vergnano ci ricorda che anche in vacanza AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, forte di 50 anni d'attività profusi sulla "Granda", invita a Ferragosto ad esprimere un piccolo, grande gesto nei confronti di chi è in lista d'attesa per un trapianto con un SI alla vita dichiarato in modo semplice e facile... https://digitalaido.it/ . Ferragosto di studio per Mauro Rivetti: dal suo rifugio in Alta Langa, lo scrittore albese sta definendo i dettagli di "Presidio della Cultura", l'ambiziosa iniziativa sostenuta anche da Targato CN, in arrivo nel 2027, punta a riaffermare il valore insostituibile della lettura nella società contemporanea.

Simona Giaccardi,Presidente Consiglio Comunale Fossano, ci saluta da Bergeggi immersa nella lettura in compagnia dell'infinito blu del mare. Ferragosto di relax con gli amici in montagna a Vinadio per Cesare Cavallo attuale vicesindaco di Rifreddo e per 15 anni sindaco del paese delle streghe.

Per Alberto Gatto, sindaco di Alba, come scrive sui suoi profili social Ferragosto è anche rallentare un po’, ritagliarsi del tempo e guardare Alba da una prospettiva diversa. Paolo Demarchi, vice segretario regionale della Lega Piemonte è stato con la famiglia in alta Valle Po.

Beppe Piumatti della Bra Servizi è rimasto a casa con i suoi migliori amici e amiche e senza telefoni per godersi e bei momenti della vita. Il sindaco di Roccavione Paolo Giraudo è alle Bahamas. Alessandro Marino, CEO Volley Maschile Busca è a Port-Frejus in Costa Azzurra. Il sindaco di Boves Matteo Ravera ha scelto invece Budapest per trascorrere il Ferragosto con la sua famiglia