Francesco Sarcina incanta Limone Piemonte e conquista il pubblico

Grande successo per il concerto di Francesco Sarcina a Limone Piemonte, sold out in pochi giorni. Una Piazza San Sebastiano gremita ha accolto nella serata di ieri, venerdì 14 agosto, lo spettacolo del frontman de Le Vibrazioni, che ha ripercorso oltre vent'anni di carriera, alternando i grandi successi della band ai brani del suo percorso da solista.

Ad aprire la serata sono stati i Negative Message, che hanno accompagnato il pubblico prima dell'esibizione di Sarcina.

"Siamo molto soddisfatti della riuscita di questa serata e della grande partecipazione di pubblico – dichiara il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi -. È stato particolarmente significativo poter riaccogliere Francesco Sarcina a Limone, dopo il concerto del 2022 con Le Vibrazioni. Il suo ritorno conferma il legame che si è creato con il nostro territorio e siamo felici di averlo nuovamente ospitato. Ringrazio Sarcina per la bella serata, i Negative Message e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione dell'evento. Un ringraziamento particolare va agli sponsor, il cui sostegno è fondamentale per consentire al Comune di proporre gratuitamente iniziative di qualità a residenti e turisti".

Il concerto è stato organizzato dal Comune di Limone Piemonte con il sostegno di Preve Costruzioni, Fantino Costruzioni, Falegnameria GMG, Banca Alpi Marittime - Carrù, Eurostampa, Recobat Monaco, Edilmaco, Viglietti Sport e ATL del Cuneese.