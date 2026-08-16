Nuoto / Europei, Sara Curtis e Anita Gastaldi trascinano la staffetta 4x100 mista in finale

La saviglianese ha fatto segnare il nuovo record italiano nei 100 dorso (58"75). foto Andrea Masini, Andrea Staccioli e Giorgio Scala / DeepBlueMedia.eu

Ultimo giorno di competizioni agli Europei di nuoto in vasca lunga in corso di svolgimento all'Olympic Aquatic Centre di Parigi.

Anche nella mattina odierna, domenica 16 agosto, Sara Curtis e Anita Gastaldi sono scese in vasca in occasione delle batterie della staffetta 4x100 metri mista femminile.

Le italiane (Sara Curtis, Lisa Angiolini, Anita Gastaldi, Emma Virginia Menicucci) hanno concluso la qualificazione al primo posto in 3'57"11 , staccando così il pass per l'ultimo atto serale.

La 19enne di Savigliano è stata schierata al lancio e ha fatto segnare il nuovo record italiano nei 100 dorso: 58"75.

La 23enne di Bra si è invece ben destreggiata nella frazione a farfalla.

Le cuneesi torneranno in gara questa sera per l'ultimo impegno di una settimana intensissima, intorno alle ore 19.30 è infatti in programma la finale della staffetta mista femminile.

In caso di podio da parte dell'Italia, tutt'altro che scontato, Sara Curtis diventerebbe la donna azzurra con più podi in una singola edizione dei campionati europei, eguaglierebbe inoltre il primato assoluto di Thomas Ceccon (6 medaglie).

Anita Gastaldi proverà invece a bissare il meraviglioso argento ottenuto ieri nei 200 misti.