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Cronaca | 16 agosto 2026, 14:31

Lite in corso Piave ad Alba: giovane trasportato in ospedale, indagini in corso

Intervento di Carabinieri, Polizia Locale e sanitari nel tardo pomeriggio di Ferragosto. Il ragazzo, a torso nudo e con il volto insanguonato, era privo di documenti e in evidente stato di agitazione

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Momenti di forte tensione nel tardo pomeriggio di Ferragosto in corso Piave ad Alba, all’altezza dell’incrocio con via Silvio Pellico, dove si è reso necessario un intervento congiunto di Carabinieri, Polizia Locale e personale sanitario.

L’allarme è scattato intorno alle 18.50, dopo una chiamata al 112 che segnalava la presenza di un giovane  a torso nudo e con il volto insanguinato.

Si trovava sul marciapiede nei pressi del minimarket “24/7” e manifestava un evidente stato di agitazione. 

Sul posto sono arrivati dapprima due agenti della Polizia locale e, a stretto giro, due equipaggi della Radiomobile dei Carabinieri. 

Il giovane, in forte stato di alterazione psicofisica, ha opposto resistenza ai tentativi di contenerlo, divincolandosi più volte e rivolgendosi con minacce e insulti ai militari.

Per gestire la situazione sono successivamente intervenuti un’ambulanza dell’Asava e l’automedica del 118 della Croce Rossa di Alba. 

Dopo diversi minuti di concitate operazioni, il personale sanitario è riuscito a medicare il giovane e a predisporne il trasferimento. Intorno alle 19.45 il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Verduno.

Il giovane si trova attualmente ricoverato e sedato proprio a causa del forte stato di agitazione manifestato durante l’intervento. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Al momento, però, non è stato possibile identificarlo: era infatti privo di documenti e, finché resterà sedato, non potrà essere ascoltato dagli investigatori.

Probabilmente sarà sentito già nel corso del pomeriggio. 

Gli inquirenti sperano di ricostruire quanto accaduto e chiarire la sua versione dei fatti. Resta infatti ancora da accertare l’esatta dinamica della lite, così come l’identità dell’altra persona che avrebbe avuto un alterco con lui e le ragioni che hanno fatto degenerare la situazione.

Un episodio che riporta nuovamente l’attenzione sulla situazione di corso Piave e delle vie limitrofe, dove da tempo i residenti segnalano episodi e situazioni che alimentano una crescente percezione di insicurezza.

Barbara Simonelli

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