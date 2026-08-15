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Cronaca | 15 agosto 2026, 16:21

Cavallo ferito a Pian Munè, il richiedente accusa un malore durante l’intervento

I vigili del fuoco volontari di Barge erano stati chiamati per raggiungere l’animale in una zona impervia, ma il cavallo è poi deceduto. Soccorso anche l’uomo che aveva richiesto l’intervento, trasportato in ospedale dal 118

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Intervento nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, a Pian Munè, dove la squadra dei vigili del fuoco volontari di Barge è stata chiamata per raggiungere un cavallo ferito in una zona inaccessibile.

Durante l’intervento, però, le condizioni dell’animale si sono aggravate ed è deceduto, rendendo quindi impossibile portare a termine il recupero.

Nel frattempo, l’uomo che aveva richiesto i soccorsi per l’animale ha accusato un malore improvviso. I vigili del fuoco lo hanno assistito sul posto fino all’arrivo dei sanitari del 118, che hanno poi preso in carico l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Redazione

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