Cavallo ferito a Pian Munè, il richiedente accusa un malore durante l’intervento

Intervento nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.30, a Pian Munè, dove la squadra dei vigili del fuoco volontari di Barge è stata chiamata per raggiungere un cavallo ferito in una zona inaccessibile.

Durante l’intervento, però, le condizioni dell’animale si sono aggravate ed è deceduto, rendendo quindi impossibile portare a termine il recupero.

Nel frattempo, l’uomo che aveva richiesto i soccorsi per l’animale ha accusato un malore improvviso. I vigili del fuoco lo hanno assistito sul posto fino all’arrivo dei sanitari del 118, che hanno poi preso in carico l’uomo e lo hanno trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso.