Al Forte di Vinadio in mostra le opere del pittore cuneese Riccardo Balestra

DENTRO AI TUOI OCCHI, Personale di Riccardo Balestra, artista cuneese, dal 22 agosto al 6 settembre 2026 presso la Chiesa della Caserma Carlo Alberto, in via Guardia alla Frontiera 2, a Vinadio. Aperture: sabato e domenica, 10-12.30 e 14-18.30. Info: Ufficio Turistico Forte di Vinadio, 0171 959151 – info@fortedivinadio.com.

«Finalmente una porta si è aperta, ed ecco una nuova esplosione di vita, di emozioni e di colori, in una personale che non sarà esaustiva di venti anni di lavoro, tra pittura esposizioni e cornici, ma seguirà un percorso di crescita e di trasformazione mai interrotto, alla ricerca di un compromesso tra ciò che si vede e si sente, e ciò che puoi solo immaginare o sentire dentro di te.

Un percorso tra un paesaggio che si trasforma e tende all’astratto, ed una figura quasi sempre femminile, vista sempre più da vicino, studiata in profondità, partendo come sempre dallo sguardo per arrivare al cuore, passando per la mente che a volte gestisce a stento le emozioni.

Tutto questo rappreso in varie Collane, dove le opere considerate pop-art risultano uniche e riconoscibili».