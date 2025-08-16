 / Attualità

Attualità | 16 agosto 2025, 05:58

Con Diorama Dogliani si trasforma "in un viaggio multimediale"

Proiezioni immersive, suggestioni visive e racconti d’autore per scoprire – e riscoprire – il borgo langarolo attraverso un’esperienza che unisce storia, arte e tecnologia

Con Diorama Dogliani si trasforma &quot;in un viaggio multimediale&quot;

Al Ritiro Sacra Famiglia, un allestimento inaspettato e scenografico attende visitatori e curiosi: Diorama, un percorso immersivo capace di trasportare nel cuore di Dogliani e della sua memoria.
Grazie a proiezioni che rivestono pareti, pavimenti e soffitti, il visitatore entra in un racconto visivo che alterna stagioni, colori e prospettive del territorio, fino a penetrare nei suoi tesori architettonici e culturali.

Il viaggio non si limita alla geografia: si entra nella mente creativa di Giovanni Battista Schellino, architetto simbolo della città, e si ascoltano le parole del Presidente Luigi Einaudi, che rievoca il legame profondo con il borgo.

L’esperienza è pensata per coinvolgere tutti i sensi, unendo suggestioni visive e sonore alla magia della narrazione. L’effetto è quello di un viaggio senza spostarsi, un’immersione totale che, in pochi minuti, condensa secoli di storia e identità.

Diorama è visitabile tutti i giorni, dalle 10 alle 22, con accesso autonomo e libero, grazie alle indicazioni disponibili in loco. Un invito a riscoprire Dogliani con occhi nuovi, lasciandosi guidare dalle emozioni e dalla tecnologia.

Files:
 Informazioni 1  (128 kB)
 Istruzioni (126 kB)

redazione

