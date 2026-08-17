L’estate entra nel vivo con “Roaschia in Festa 2026”

L’estate a Roaschia entra nel vivo con “Roaschia in Festa 2026”, una serie di appuntamenti che dal 19 al 23 agosto animeranno il piccolo paese della Valle Gesso. Cinque giornate diverse tra loro, con un filo conduttore molto semplice: ritrovarsi, mangiare insieme, ascoltare buona musica e mantenere vive le tradizioni del paese.

Si comincia mercoledì 19 agosto con la Festa delle Pro Loco. Dalle 20 la cena sarà preparata e servita dalle Pro Loco di Roaschia, Sant’Anna, Robilante e Desertetto. Nel menù insalata estiva, ravioli, carne alla griglia e dolce. A seguire la musica dei Fabros.

Giovedì 20 agosto sarà invece la giornata della Festa Patronale. Alle 10 verrà celebrata la Santa Messa, mentre alle 16 partirà la processione accompagnata dalla banda musicale. Dalle 20 spazio alla tavola con una cena a base di pesce: antipasto, fritto misto e dolce. La serata continuerà con la musica occitana dei Lou Janavel.

La festa proseguirà venerdì 21 agosto con San Bernardino. Alle 10 sono previste la Santa Messa e la commemorazione ai Caduti. La sera, dalle 20, arriverà la Pizza in Piazza, accompagnata dalla musica di Daniela Mandrile e i Sounadors.

Cambio di atmosfera sabato 22 agosto con Roasmash, una serata dedicata allo street food e agli smash burger di Roaschia. Dalle 20 si mangia e poi si continua con la musica di DJ Gabri Valle.

A chiudere questo primo lungo fine settimana sarà domenica 23 agosto il tradizionale Pranzo di Leva, dedicato quest’anno alle leve che terminano con “1” e “6”: l’appuntamento è dalle 12:00 presso l’Osteria Dragonera.

Roaschia in Festa è soprattutto questo: un paese che durante l’estate torna a riempirsi di persone, famiglie e amici. Un’occasione per chi vive qui durante tutto l’anno, per chi torna in valle durante le vacanze e anche per chi vuole semplicemente trascorrere qualche ora al fresco, mangiando qualcosa di buono e riscoprendo il piacere delle feste di paese.

E l’estate non terminerà ad agosto. Domenica 13 settembre tornerà infatti uno degli appuntamenti più conosciuti: la XV Sagra dei Tajarin di Roaschia, con musica dal vivo, divertimento e naturalmente i tajarin protagonisti della giornata.

Per le cene del 20 e 21 agosto la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Marco al 346 497 1113, Marilena al 331 988 9005 oppure Giuseppe al 333 705 2328.

Perché le feste servono anche a questo: tenere viva una comunità e creare occasioni per incontrarsi ancora, di persona, intorno a un tavolo.