Paura sulla Cresta Est del Monviso: alpinista colpito da un masso, recupero durato ore

Momenti di paura nella mattinata di oggi sulla Cresta Est, a quota 3400 metri circa, dove un alpinista è rimasto ferito dopo che un masso gli ha schiacciato la gamba, provocandone una sospetta frattura. L’allarme è scattato intorno alle 10.30, lanciato dalla compagna di cordata.

A causa del rapido peggioramento delle condizioni meteo, sul posto è stato inviato l’elisoccorso del Servizio Regionale di Azienda Zero Piemonte, che ha recuperato in itinere un tecnico del Soccorso Alpino. Con il supporto delle corde e notevoli difficoltà dovute alle nuvole che si erano chiuse sulla montagna, i soccorritori sono stati sbarcati al verricello e hanno raggiunto il ferito, procedendo alla stabilizzazione.

Con l’elicottero impossibilitato a operare, è iniziata una lenta discesa con calate e manovre alpinistiche. Nel frattempo altre due squadre del Soccorso Alpino, partite dalle Valli Po e Varaita, sono state elitrasportate alla base della parete per risalire verso l’infortunato, raggiunto nel primo pomeriggio. La progressione è stata ostacolata dalla complessità del terreno, mentre le condizioni del paziente iniziavano a peggiorare per il dolore e l’esposizione.

Nel tardo pomeriggio, una quarta squadra comprensiva di un sanitario e di una barella è stata portata al rifugio Quintino Sella per supportare le operazioni. Fortunatamente, intorno alle 18.45 una schiarita ha permesso all’elisoccorso di recuperare direttamente l’infortunato e trasferirlo in ospedale.