Auto mia, quanto mi costi: in Piemonte i prezzi dell'assicurazione crescono di quasi il 3%. A Cuneo valore medio di 419 euro

Auto mia, quanto mi costi. Lo dice l'ultima ricerca di Segugio.it, secondo la quale a giugno, in Piemonte, il prezzo medio dell'assicurazione RC è di poco inferiore a 470 euro (per la precisione, 469,80 euro). Un dato in aumento del 2,8% rispetto all'anno scorso, ma comunque inferiore alla media nazionale che invece è di quasi 491 euro (490,66 e in crescita del 5,2%).



Torino è la provincia più cara del Piemonte, con un prezzo medio di 502, 23 euro e una crescita dell'1,85% rispetto a un anno fa. Più distaccate le altre province: Alessandria vede un valore medio di 423,38 euro (in aumento del 5,86%), Asti si attesta a 429 euro, con un aumento dell'1,57% e Biella che vede un valore medio di 430,67 euro, in crescita del 12,62% e dunque la performance più evidente di tutte.



A Cuneo il valore medio è di 419,42 euro, in aumento del 5,05%, mentre a Novara il valore è di 392,39 euro, in aumento dello 0,28%. La variazione più ridotta di tutte. Nel Verbano Cusio Ossola il valore medio più basso: 367,83 euro in aumento del 4,94%. Vercelli, infine, ha un valore medio di 416,49 euro, in aumento del 12,22% (variazione seconda solo a quella di Biella).