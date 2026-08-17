Notizie dal mercato delle criptovalute: come gli investitori italiani guadagnano facilmente 4 000 USD al giorno con Bull DeFi

Ciò che genera vera ansia nel mercato delle criptovalute non sono solo le forti oscillazioni dei prezzi, ma il fatto che nessuno sa quando arriverà la prossima ondata di aumenti.

Per gli investitori che puntano al rialzo sulle criptovalute più diffuse nel lungo termine, detenere token significa sopportare la volatilità del mercato e una prolungata stagnazione del capitale; vendere potrebbe significare perdere il prossimo trend rialzista; tentare lo swing trading comporta il rischio di errori di valutazione; e aspettare indefinitamente rende difficile generare profitti. Questo è diventato un vero dilemma per molti detentori di criptovalute.

Pertanto, sempre più investitori iniziano a chiedersi: è possibile generare profitti in attesa che le condizioni di mercato migliorino?

In questo contesto, Bull DeFi, che ruota attorno alla partecipazione alla potenza di calcolo e ai meccanismi di rendimento, ha attirato molta attenzione, offrendo ai detentori di token che desiderano migliorare l'efficienza dell'utilizzo degli asset digitali un ulteriore modo per partecipare.

Conformità normativa: investimenti più semplici e sicuri

Bull DeFi è una piattaforma di cloud computing con sede nel Regno Unito, conforme alle normative europee, che aderisce rigorosamente al quadro normativo MiCA (Crypto Asset Markets Regulatory Framework) e alla Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari II (MiFID II). La piattaforma si occupa dell'implementazione, del funzionamento e della gestione tecnica delle apparecchiature di calcolo. Gli utenti possono partecipare alla rete blockchain e guadagnare ricompense semplicemente utilizzando Bull DeFi, senza bisogno di acquistare hardware o possedere competenze tecniche specializzate.

Guadagna 4 000 USD al giorno: solo tre semplici passaggi

Bull DeFi semplifica il processo di partecipazione, rendendolo facile sia per i principianti che per gli investitori esperti.

1. Registra un account

Visita Bull DeFi e registrati utilizzando il tuo indirizzo email per ricevere un bonus di 20 $.

2. Scegli un contratto di hashrate

Gli utenti possono utilizzare il bonus di registrazione oppure scegliere liberamente un contratto di hashrate in base alla propria situazione finanziaria.

3. Distribuzione dei profitti

Una volta attivato il contratto, il sistema funzionerà automaticamente. Gli utenti possono visualizzare chiaramente i propri profitti giornalieri in qualsiasi momento nel pannello di controllo personale e scegliere liberamente se prelevarli o reinvestirli.

Esempi di contratti popolari:

Contratto per principianti: Durata: 2 giorni, Importo dell'investimento: $100, Rendimento giornaliero: $8

Contratto base: Durata: 5 giorni, Importo dell'investimento: $600, Rendimento giornaliero: $7,56

Contratto intermedio: Durata: 15 giorni, Importo dell'investimento: $2500, Rendimento giornaliero: $36,75

Contratto avanzato: Durata: 22 giorni, Importo dell'investimento: $10000, Rendimento giornaliero: $170

[Visita Bull DeFi per altri contratti]

Attualmente, Bull DeFi supporta le principali criptovalute come BTC, XRP, USDT, DOGE, LTC, ETH e SOL, offrendo un modo flessibile ed efficiente per gli utenti di tutto il mondo di partecipare.

In termini di conformità, sicurezza e tecnologia, Bull DeFi ha implementato diversi meccanismi:

Audit e trasparenza: Audit e certificazioni annuali da parte di PwC garantiscono la trasparenza delle finanze e delle operazioni.

Assicurazione degli asset: Gli asset digitali sono assicurati da Lloyd's di Londra, che offre una copertura assicurativa leader a livello mondiale.

Sicurezza della piattaforma: Grazie all'utilizzo di firewall di livello enterprise di Cloudflare e sistemi di sicurezza cloud di McAfee, la stabilità raggiunge il 99,99%.

Custodia degli asset: La separazione tra cold wallet e hot wallet e la crittografia multilivello prevengono efficacemente potenziali attacchi.

Controllo del rischio in tempo reale: Un sistema di monitoraggio del rischio in tempo reale basato sull'intelligenza artificiale identifica e blocca le transazioni sospette 24 ore su 24.

Conclusione

Le fluttuazioni di mercato sono imprevedibili, ma non è necessario limitarsi ad aspettare che i prezzi aumentino. Per chi detiene criptovalute a lungo termine, invece di tormentarsi costantemente sul fatto se tenerle o venderle, è meglio migliorare proattivamente l'efficienza di utilizzo degli asset e generare rendimenti in attesa di opportunità di mercato.

Nessuno sa quando arriverà la prossima ripresa del mercato, ma si può iniziare a cambiare il modo in cui si utilizzano i propri asset già da ora.

Per maggiori informazioni, visita il sito: bulldefi.com

Indirizzo email: info@bulldefi.com

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