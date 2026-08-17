Variazioni medici di medicina generale e ambulatorio a Borgo San Dalmazzo, Entracque, Roccavione e Vernante

Dal 1 settembre cesserà la propria attività il Dott. Corrado Biolè, Medico di Medicina Generale a Borgo San Dalmazzo e Entracque. Sempre in tale data il Dottor Nino Scaffidi Runchella chiuderà l'ambulatorio sito nel comune di Roccavione e dal 22 settembre aprirà un nuovo ambulatorio nel comune di Vernante in vicolo Gaudana, 12 ( Tel. ambulatorio: 388/4994480 - Mail ninoscaffidi71@gmail.com ) con i seguenti orari: Martedì dalle ore 09.30 alle ore 12.00; Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

La scelta di un nuovo medico da parte degli assistiti può essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l'applicazione "Il mio medico", presente sul portale "Salute Piemonte" accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, ovvero presso gli Sportelli dell'ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.

Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell'ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.

A tale proposito si ricorda che gli orari degli sportelli multifunzionali sono reperibili al sito: https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/distertti-sanitari/sedi-e-orari-sportelli-multifunzionali

Per la scelta di un medico con ambulatorio al di fuori del proprio ambito Distrettuale è necessaria l'accettazione del Medico. (Ambiti consultabili sul sito: https://www.aslcn1.it/assistenza-territoriale/il-medico-di-famiglia).